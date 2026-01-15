Kyrkvaktmästare säsong och semestervikarie 2026

Södra Kållands pastorat / Fastighetsskötarjobb / Lidköping
2026-01-15


Södra Kållands pastorat söker kyrkvaktmästare säsong och semestervikarie 2026.
Arbetet innebär skötsel och underhåll av kyrkogårdar och fastigheter.
Du kommer att arbeta både självständig och tillsammans i arbetslag.
Vi söker dig som är serviceinriktad med god social kompetens.
Körkort och tillgång till egen bil krävs för säsongsarbetare och är högst önskvärt för semestervikarier.
Säsongsanställningen varar 3-8 månader under tiden 9 mars-7 november.
Anställning som semestervikarie varar 6-8 veckor under juni-augusti.
Välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2026.
Ansökan ställs via epost till sodrakallands.pastorat@svenskakyrkan.se
alternativt via post till Södra Kållands pastorat, Råda församlingshem 1, 531 96 Lidköping.
För mer information kontakta kyrkogårdschef Peter Söderback, 0510-485208.

Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: sodrakallands.pastorat@svenskakyrkan.se

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan kyrkvaktmästare".

Södra Kållands Pastorat (org.nr 252004-7529), http://svenskakyrkan.se/sodrakalland
Råda Församlingshem 1 (visa karta)
531 96  LIDKÖPING

För detta jobb krävs körkort.

Kyrkogårdschef
Peter Söderback
peter.soderback@svenskakyrkan.se
0510485208

9687011

