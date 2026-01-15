Södra Kållands pastorat söker kyrkvaktmästare säsong och semestervikarie 2026. Arbetet innebär skötsel och underhåll av kyrkogårdar och fastigheter. Du kommer att arbeta både självständig och tillsammans i arbetslag. Vi söker dig som är serviceinriktad med god social kompetens. Körkort och tillgång till egen bil krävs för säsongsarbetare och är högst önskvärt för semestervikarier. Säsongsanställningen varar 3-8 månader under tiden 9 mars-7 november. Anställning som semestervikarie varar 6-8 veckor under juni-augusti. Välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2026. Ansökan ställs via epost till sodrakallands.pastorat@svenskakyrkan.se alternativt via post till Södra Kållands pastorat, Råda församlingshem 1, 531 96 Lidköping. För mer information kontakta kyrkogårdschef Peter Söderback, 0510-485208.