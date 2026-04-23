Kyrkvaktmästare/församlingsvärdinna sökes till Ljungby Maria församling
2026-04-23
Vi söker dig som gärna möter människor i olika situationer, är serviceinriktad och kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du kommer att ingå i Ljungby Maria församlings arbetslag. Tjänsten innebär helgtjänstgöring två av tre söndagar samt en av tre lördagar. Dessutom arbetar Ljungby Maria församlings vaktmästare en av tre söndagar i Ljungby kyrka. Tjänsten innebär regelbundet arbete på kvällar.
I tjänsten ingår tjänstgöring vid gudstjänster och kyrkliga handlingar, d v s dop, vigslar och begravningar. Därutöver ingår lokalvård, vård av inventarier, samordning och ansvar för verksamheternas fika samt servering vid sammankomster. Även bakning och matlagning kan förekomma.
Erfarenhet av vaktmästeri/servicearbete är meriterande. Viss datorvana krävs. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och förutsätter att du delar kyrkans tro och värderingar. Körkort samt tillgång till egen bil är meriterande.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning 100%. Tillträde i september eller efter överenskommelse. Lön enligt avtal. Vi tillämpar individuell lönesättning. Anställningen förutsätter medlemskap i Svenska kyrkan samt ett uppvisande av utdrag ur belastningsregistret. Vid kallelse till intervju kommer ett sådant utdrag att efterfrågas.
Upplysning om tjänsten
Upplysningar om tjänsten lämnas av Emanuel Gillberg, arbetsledande komminister, tel 0372-671 71. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: emanuel.gillberg@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kyrkvaktmästare Mariakyrkan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljungby Pastorat
(org.nr 252003-8775)
Kyrkogatan 3
)
341 21 LJUNGBY
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljungby pastorat Kontakt
Präst
Emanuel Gillberg emanuel.gillberg@svenskakyrkan.se 0372-671 71
