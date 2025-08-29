Kyrkomusiker till Södra Vedbo pastorat, Hult-Edshult församling
2025-08-29
Vill du vara med och bygga församling och arbeta med människor i alla åldrar? Välkommen att jobba hos oss! Publiceringsdatum2025-08-29Beskrivning
Vi söker dig som har en kyrkomusikalisk bredd, är väl förtrogen med gudstjänstlivet i Svenska kyrkan och vill vara en del av och utveckla musik- och församlingslivet hos oss.
Din huvudsakliga arbetsplats finns i Hult-Edshults församling, men viss del av arbetet sker i andra delar av pastoratet.
I pastoratet finns totalt nio präster och åtta kyrkomusiker.Dina arbetsuppgifter
- Spela på gudstjänster, kyrkliga handlingar och övrig församlingsverksamhet.
- Leda körverksamhet för barn och vuxna.
- Vara en resurs i konfirmandarbetet. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- värnar det lokala sammanhanget.
- är en lagspelare som trivs i samarbete med det lilla arbetslaget.
- har körkort och tillgång till bil.
- är positiv, utåtriktad och känner dig trygg inför större grupper såväl som i det enskilda mötet.
- vill planera och medverka i pastoratets arbete och se det ur ett helhetsperspektiv
- brinner för att förmedla kristen tro.
- är medlem i Svenska kyrkan.
- har kyrkomusikerexamen, behörighet c-nivå.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vid anställning behöver du lämna ett utdrag ur belastningsregistret avsett för arbete med barn och unga.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % där både dag-, kväll- och helgtjänstgöring förekommer. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi är ett pastorat med sju församlingar i Eksjö kommun samt en liten del av Nässjö kommun. I våra församlingar finns det tolv kyrkor, tre kapell, tolv kyrkogårdar och två förskolor. Vi har cirka 12 300 kyrkotillhöriga och 80 anställda. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/588". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södra Vedbo pastorat
(org.nr 252004-7503) Kontakt
Annica Sjöstrand 0381-662318,annica.sjostrand@svenskakyrkan.se Jobbnummer
9483637