Kyrkomusiker till Noltorpskyrkan i Alingsås pastorat
2026-03-05
Noltorpskyrkan är en distriktskyrka, i samarbete med EFS, i Alingsås pastorat.
Den ligger i ett dynamiskt område med stor åldersmässig och språklig bredd. Verksamhet och gudstjänstliv präglas av idealitet och engagemang. Veckoverksamheten rymmer något för alla åldrar och gudstjänsterna är välbesökta.
I Noltorpskyrkan arbetar man i ett litet arbetslag om sju anställda där samarbete, närhet och glädje i uppdraget är viktiga ledord. Här får man som musiker möjlighet att använda musiken i många sammanhang och vara en aktiv del av församlingslivet. Samtidigt är man en naturlig del av det större sammanhanget i pastoratet med ett rikt gudstjänst- och musikliv.
Om pastoratet:
I församlingsinstruktionen för Alingsås pastorat skriver man: "Tillsammans i Svenska kyrkan Alingsås vill vi i ord och handling tala tydligt om Jesus!"
Alingsås pastorat har sju kyrkor, sju kyrkogårdar och cirka 20 500 medlemmar. Vi är ett av Skara stifts största pastorat och en av Alingsås kommuns största arbetsgivare med totalt 93 medarbetare.
Alingsås är en av Västsveriges mest expansiva kommuner, med cirka 42 000 invånare, varav omkring 27 000 i centralorten. Här finns goda pendlingsmöjligheter från bland annat Göteborg och Skövde.
Om tjänsten:
Vi söker en kyrkomusiker som vill bidra till helheten i församlingen och pastoratet. I tjänsten ingår musikaliskt ansvar vid gudstjänster, dop och begravningar, men också ett tydligt engagemang i andra delar av verksamheten.
Musiken är en viktig resurs i vårt arbete med barn och unga, t.ex. konfirmander, förskolesamlingar och After school-verksamhet. Här finns också kyrkokör och samlingar för vuxna med musikaliska inslag.
Noltorpskyrkan är en kyrka med mycket liv och rörelse och har glädjen att ha många ideella medarbetare. Du blir ett stöd och en inspiratör för ideella musiker, och en viktig del av det gemensamma arbetet.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100%.
Vi söker dig som:
- är utbildad kyrkomusiker
- har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team
- uppskattar nära kontakt med församlingsliv och människor i olika åldrar
- kan arbeta självständigt och ta stort eget ansvar för verksamhet och deltagare
- är väl förtrogen med ett digitalt arbetssätt
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan:
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 29 mars
Intervjuer: sker löpande
Tillträde: 1 juni eller enligt överenskommelse
Frågor om tjänsten besvaras av:
Frida Dryselius Mulec, församlingsherde Noltorp
E-postadress: frida.dryselius.mulec@svenskakyrkan.se
Telefon: 0766-396195
Facklig kontakt:
Johan Mellgren, Sveriges Lärare/KMR
Telefon: 0705-40 92 77 Ersättning
