Kyrkomusiker sökes till Sala Norrby Möklinta pastorat
2025-10-24
I Sala Norrby Möklinta pastorat, beläget i Norra Västmanland, finns ett levande gudstjänst- och musikliv med många körer, engagerade medarbetare och en trygg arbetsmiljö där idéer och utveckling uppmuntras. Verksamheten bedrivs i kyrkor och församlingshem i Sala stad samt i Möklinta. I arbetslaget finns idag fyra musiker, och vi söker dig som vill vara med och bidra till och vidareutveckla vårt rika musikliv.

Om tjänsten
I tjänsten ingår barn- och juniorkör samt en vuxenkör (damkör). Vi har en välfungerande körtrappa med barn- junior- och ungdomskörer samt vuxenkörer med olika svårighetsgrad och inriktning. Våra körsångare deltog i SVT: Luciamorgon 2024. Vi ser arbetet med barnkörerna som en prioritet och det finns goda ekonomiska resurser för att till exempel åka på kördagar och körläger som arrangeras av kyrkosångsförbundet. På sommaren arrangerar vi ett uppskattat körkollo för nya och nuvarande körbarn. Vi har under de senaste åren arbetat framgångsrikt med "sång igång" i samarbete med kommunens F-3 klasser.
I tjänsten ingår även:
• Sångstunder med Fröet, vår öppna verksamhet för små barn och deras föräldrar.
• Medverkan i barnteamet, som planerar gudstjänster och aktiviteter för barn och familjer.
• Tjänstgöring vid gudstjänster och kyrkliga handlingar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%. Du tjänstgör i hela pastoratet och har din arbetsplats på Mikaelsgården i Sala. Tjänstens omfattning och innehåll kan till viss del anpassas efter dina kompetenser och ambitioner.
Om dig - kvalifikationer
Du har kyrkomusikerexamen med lägst C-nivå eller motsvarande utbildning. Du är ansvarstagande, har ett genuint intresse för människor och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du är en trevlig och positiv person som bidrar till en god stämning i arbetslaget och möter barn och vuxna med värme och respekt. Vi ser det som en självklarhet att du har en förankring i och delar kyrkans tro och liv. Vi kommer att lägga stor vikt vid tidigare erfarenheter och personlig lämplighet. Du har B-körkort och tillgång till egen bil då tjänsten innebär resor inom hela pastoratet.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via epost senast 23 november 2025. Ansökan och intervjuer sker fortlöpande. Skicka ansökan inklusive personligt brev, CV, relevanta utbildningsbevis och referenser till sala.pastorat@svenskakyrkan.se
. Skriv "Kyrkomusiker" som ämne. Tillträde efter överenskommelse alternativt 1 februari 2026.
Frågor och upplysningar
Kyrkoherde Andreas Wejderstam andreas.wejderstam@svenskakyrkan.se
073-6655411
Organist Ulrika Jonsson ulrika.jonsson@svenskakyrkan.se
073-665431
Facklig representant KMR Erik Tinnis erik.tinnis@kmr.se
0248 - 736 75
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: sala.pastorat@svenskakyrkan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sala-Norrby-Möklinta Pastorat
(org.nr 252003-4337), http://www.svenskakyrkan.se/sala
Borgmästare Lundbergs Plan 1 A (visa karta
)
733 30 SALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Församlingsexpedition Jobbnummer
9572127