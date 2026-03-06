Kyrkogårdsarbetare x 2 tillsvidare 100% till Råda församling, Mölnlycke
2026-03-06
Nu söker vi två kyrkogårdsarbetare 100% tillsvidare till Råda församling, Svenska kyrkan i Mölnlycke; en kyrkogårdsarbetare med maskinansvar och en kyrkogårdsarbetare, trädgård.
Råda församling är en modern församling som förutom traditionell församlingsverksamhet också driver restaurang, konferens- och evenemangsverksamhet i bolagsform. Bredvid vår kyrkogård i vacker utomhusmiljö finns också Barnens Miljöark och rekreationsplatsen Gröna Rum. Under januari 2027 kommer en helt ny byggnad stå klar med moderna och anpassade lokaler för kyrkogårdsförvaltningen.
Nu söker vi två stycken kyrkogårdsarbetare. Båda tjänsterna avser grundläggande kyrkogårdsarbete, dock är vi ute efter två olika kompetenser, se nedan. Båda tjänsterna kombinerar arbete på kyrkogården med vaktmästararbete vid gudstjänster och arbete i Råda Rum och vi erbjuder ett mycket varierat och omväxlande arbete.
Till tjänsten som kyrkogårdsarbetare med maskinansvar vill vi att du:
har erfarenhet av att köra olika typer av maskiner
har kunskap att genomföra mindre reparationer och service av fordon och maskiner
Är händig och tekniskt lagd.
har B-Körkort
Meriterande: Grävmaskinsutbildning samt motorsågskort och/eller röjsågskort
Till tjänsten som kyrkogårdsarbetare, trädgård vill vi att du:
har dokumenterad trädgårdsutbildning
har god växtkännedom, särskilt kring träd, plantering och beskärning
har arbetat praktiskt i gröna miljöer och trivs med att hugga i
är intresserad av hållbarhet, biologisk mångfald och miljöarbete
har B-Körkort
Arbetsuppgifter (avser båda tjänsterna):
Som kyrkogårdsarbetare bidrar ni med underhåll av kyrkogården med fokus på gräsklippning, plantering, ogräsrensning, gravgrävning och snöskottning. I arbetet kommer ni att använda maskiner såsom åkgräsklippare, grästrimmer, lövblås, hjullastare, grävmaskin samt handverktyg. Även sophantering och lättare anläggningsarbeten kan förekomma. Arbetet sker mestadels utomhus, i alla väder, och kan innebära viss fysisk ansträngning.
I arbetet ingår att tjänstgöra vid olika gudstjänster samt vid kyrkliga handlingar och då ansvara för ljud och ljus.
Personliga egenskaper för båda tjänsterna:
Att kunna möta människor i livets alla skeden
Att vara öppen, nyfiken, flexibel och trygg i att både arbeta självständigt och tillsammans med andra
Är noggrann, engagerad och ansvarstagande och bidrar till en god arbetsmiljö
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid med helgtjänstgöring var 4:e helg. Tillträde enligt överenskommelse.
Låter en av ovanstående tjänster som något för dig?
Maila eller skicka din ansökan med personligt brev och CV - och skriv tydligt vilken tjänst ansökan avser.
Urval kommer att ske löpande så skicka gärna in din ansökan snarast.
Facklig företrädare: Kommunal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: jobb@radarum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kyrkogårdsarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Råda församling
(org.nr 252001-4420)
Kyrkvägen 45 (visa karta
)
435 30 MÖLNLYCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Fastighets- och kyrkogårdschef
Eric Forseström eric.forsestrom@svenskakyrkan.se 031-338 21 31 Jobbnummer
9780696