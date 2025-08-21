Kyrkogårdsarbetare till Säterbygdens församling
2025-08-21
Beskrivning
Säterbygdens församling har omkring 25 anställda fördelat på fyra kyrkor, kyrkogård- och fastighetsförvaltning samt en administrativ enhet. Som kyrkogårdsarbetare hos oss ingår du i enhet där stora krav ställs på flexibilitet, laganda, arbeta självständigt och ha ett visst områdesansvar. För många i församlingen blir du ett ansikte utåt.
Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med skötsel och underhåll av våra begravningsplatser med allt vad det innebär från gravgrävning, plantering, beskärning samt anläggningsarbeten. Du behöver därför kunna hantera de senaste skötselmetoderna samt en maskinpark. Eventuell beredskap och helgarbete kan förekomma. Under vinterhalvåret även ansvara för samtlig snöröjning i hela församlingen.
Kvalifikationer
Att arbeta som kyrkogårdsarbetare förutsätter god fysik, initiativförmåga, gott omdöme och ansvarskänsla. Vidare kräver tjänsten god organisationsförmåga, ett serviceinriktat förhållningssätt och vana att möta och bemöta människor i olika åldrar och kulturer. Du ska ha förmåga att prioritera vid hög arbetsbelastning och vara lösningsorienterad.
Du har
• en utbildning och/eller erfarenhet inom, anläggning, trädgård eller grönyteskötsel
• B-körkort
Det är meriterande om du har
• ledarskapsutbildning, extra meriterande.
• växt -och trädgårdskunskap.
• tidigare erfarenhet av arbete på en kyrkogård
• förarbevis på grävmaskin
• förarbevis på hjullastare
Ansökan
Lön: Avtalsenlig och efter överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 7 September 2025. Obs! Vi genomför löpande intervjuer och tillsätter tjänsten så snart vi hittat rätt kandidater.
Ansökan i form av CV och personligt brev skickas till:
Säterbygdens församling, Corianders allé 2, 783 30 Säter eller saterbygdens.forsamling@svenskakyrkan.se
För mer information om tjänsten, kontakta:
Kyrkogårds- och fastighetschef Paula Andersson tfn 0225-29 16 57
Fackliga företrädare:
Vision, Jimmy Sjögrenjimmy.sjogren@fv.vision.se
076-147 78 15
Kommunal, sodradalarna.bergslagen@kommunal.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post: saterbygdens.forsamling@svenskakyrkan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säterbygdens församling
(org.nr 252004-2462)
Corianders Allé 4
783 30 SÄTER Kontakt
Kyrkogårdschef
Paula Andersson paula.andersson@svenskakyrkan.se 0766981657 Jobbnummer
9469224