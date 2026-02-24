Kyrkogårdsarbetare till säsongen 2026
Skara pastorat / Fastighetsskötarjobb / Skara Visa alla fastighetsskötarjobb i Skara
2026-02-24
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skara pastorat i Skara
Kyrkogårdsförvaltningen söker engagerade kyrkogårdsarbetare till säsong 2026
Har du utbildning eller erfarenhet inom grönyteskötsel och trivs med att arbeta utomhus i en varierande miljö? Då kan det vara dig vi söker!
Hos oss får du arbeta med skötsel och underhåll av grönytor, parker och utemiljöer.
Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat gräsklippning, beskärning, plantering, ogräsrensning samt hantering av förekommande maskiner inom området. Vi ser därför att du har god vana av att köra och hantera olika typer av maskiner som används i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som:
- Har utbildning och/eller erfarenhet inom grönyteskötsel
- Har god maskinvana
- Trivs med fysiskt arbete utomhus oavsett väder
- Har hög social kompetens och god samarbetsförmåga
- Är ansvarstagande, noggrann och självgående
Meriterande:
Utökad B-behörighet
Intervjuer sker löpande och rekrytering kan komma att ske innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan!
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/183". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skara Pastorat
(org.nr 252003-2869) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kyrkogårdsförvaltningen Skara Kontakt
Mikael Lidén mikael.liden@svenskakyrkan.se 0511-26541 Jobbnummer
9761703