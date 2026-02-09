Kyrkogårdsarbetare till Ragunda kyrkogård sommarsäsongen 2026
2026-02-09
Kyrkogårdsförvaltningen i Sydöstra Jämtlands pastorat förvaltar 33 kyrkogårdar och begravningsplatser. Dessutom har vi tre nedlagda begravningsplatser som ingår i förvaltningen. På begravningsplatserna finns vårt gemensamma kulturarv med många band tillbaka i tiden.
Kyrkogårdsförvaltningens personalstyrka består av 30 helårsanställda kyrkvaktmästare, ett stort antal säsongsanställda kyrkogårdsarbetare, tre arbetsledare, två administratörer och en kyrkogårdschef.
Verksamheten styrs av pastoratets kyrkoråd med ett kyrkogårdsutskott.
Östra området består av Hällesjö-Håsjö, Stugun, Borgvattnets, Fors och Ragunda församlingar med totalt 10 kyrkogårdar/begravningsplatser.
Vill du bli en del av kyrkogårdsförvaltningen och tillsammans med våra kompetenta medarbetare förvalta våra gröna begravnings- och kulturmiljöer? Har du goda kunskaper och intresse av att vårda grön miljö?
Nu tar vi emot ansökningar inför sommaren 2026!
Arbetsuppgifter
Några av de vanligast förekommande arbetsuppgifterna på kyrkogård/begravningsplats och våra övriga ytor är plantering och skötsel av växter, vattning, ogräsrensning, häckklippning, trädbeskärning, trimning, gräsklippning och lövinsamling. Viss fastighetsskötsel kan förekomma.
Arbete med mindre lastmaskiner, hetvattentvätt och andra trädgårdsmaskiner kan också förekomma för de som har behörighet och utbildning för detta.
I arbetet på kyrkogård möter du dagligen besökare som kan behöva allt från praktisk hjälp, vägledning kring frågor som rör kyrkogården, till ett lyssnande öra.
Du blir kyrkogårdsförvaltningens ansikte utåt på kyrkogården och att kunna möta besökare med värdighet och empati ser vi som grundläggande förutsättningar för arbetet.
Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med andra kyrkogårdsarbetare och kyrkvaktmästare. Du ser till helheten och hjälper andra när så behövs.
Vi använder moderna hjälpmedel, men arbetet är fysiskt krävande. Tunga lyft förekommer.
Vi arbetar utomhus oavsett väder.
Kvalifikationer
Vi söker dig som kunskap och/eller arbetslivserfarenhet från exempelvis kyrkogård, trädgård/park och anläggningsarbete.
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet samt förmågan att samarbeta med andra.
För att komma ifråga för tjänsten krävs god social kompentens och ett gott bemötande mot så väl kollegor som besökande på kyrkogården. Du behöver vara serviceinriktad, följsam för de olika arbetsuppgifterna som ska utföras samt ha god fysik och kondition.
Maskinvana och behörighet gällande förekommande maskiner inom trädgårdsarbete och anläggning är meriterande.
Du ska vara minst 18 år fyllda vid anställningens startdatum och ha god kunskap i svenska i tal och skrift.
Villkor
B-körkort
Tidsbegränsade säsongsanställningar 1-6 månader. Bifoga personligt brev och CV. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/124". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sydöstra Jämtlands Pastorat
(org.nr 252005-0259) Arbetsplats
Sydöstra Jämtlands pastorat, Vaktmästeri Östra Kontakt
Tommy Eriksson +46730762219 Jobbnummer
9729954