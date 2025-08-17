Kyrkogårdsarbetare till Haninge pastorat - Bisättningsgruppen
Haninge pastorat, Operativa verksamheten / Trädgårdsanläggarjobb / Haninge Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Haninge
2025-08-17
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haninge pastorat, Operativa verksamheten i Haninge
Begravning- och bisättningsgruppen utgör en arbetsgrupp inom Begravningsverksamheten och leds av en kyrkogårdsarbetare med arbetsledaransvar och den operativ verksamhetschefen.
Vi söker nu en kyrkogårdsarbetare inom bisättningsgruppen.
Om rollen
Begravning- och bisättningsgruppen ombesörjer all typ av grävning så som exempelvis gravgrävning och igenläggning, gruppen utför nödvändiga transporter för verksamheten samt ansvarar för gravstenssäkerhet och ser bl.a till att sjunkna gravar blir iordningställda. Vid arbetstoppar samarbetar arbetslaget med gröna gruppen inom förvaltningen som arbetar med att sköta våra gravar och våra gröna ytor.Publiceringsdatum2025-08-17Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som inte är rädd för att ta i, som har lätt för att samarbeta och som trivs när tempot är högt. Du ska vara stresstålig och ha ett högt säkerhetstänk.
För att lyckas ytterligare i rollen behöver du vara kommunikativ och ansvarstagande med högt kvalitetsmedvetande.
I arbetet ingår många kontakter med allmänheten och därför är det viktigt att du känner dig bekväm i den miljön som kyrkogården representerar. Du har förmågan att bemöta både kollegor och besökare med respekt och förståelse.
Du bidrar med din kompetens och din person till trivseln på vår arbetsplats. Genom lyhördhet, tillit och nyfikenhet skapar vi tillsammans förutsättningar för att vår verksamhet ska utvecklas och uppskattas av de vi finns till för. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
- Gräv - och lastmaskinsbehörighet
- Erfarenhet av att gräva
- Vana vid trädgårdsmaskiner/redskap
- Erfarenhet av markarbeten
- God samarbetsförmåga
- God datorvana
- Lägst B-körkort
Meriterande för rollen
- Tidigare erfarenhet av arbete inom begravningsverksamhet
- Tidigare erfarenhet av snöröjning med maskin
- Erfarenhet av grönytearbete
- Erfarenhet av arbetsmiljöarbete, inklusive riskhantering
- Allmänt maskinintresse
- Även starkt meriterande om du kan delta vid en utbildning som sker 8-9 september (heldagar) i säkerhet och riskbedömning vid arbete med maskiner.Om företaget
Hos oss är beslutsvägar korta och möjligheten att påverka arbetsinnehållet stor. Vi har kollektivavtal och friskvårdsbidrag och vi har nyligen inlett ett miljöcertifieringsarbete för att arbeta för en hållbar verksamhet och framtid. Vi erbjuder en trygg arbetsplats där vi är måna om arbetsglädje och gemenskap. Pastoratets framtid formar vi tillsammans.
Ansvar, empati, öppenhet och respekt är en del av vår värdegrund och leder oss i de etiska frågor som är en viktig del av vårt arbete.
Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi tillämpar löpande urval, ansök därför snarast möjligt, dock senast innan sista ansökningsdag som är den 26 augusti. Intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan.
Upplysningar om tjänsten
Carina Rinne, arbetsledare bisättningen, 08-500 658 69
Tjänsten är en tillsvidareanställning och provanställning kan komma att tillämpas.
Vid en eventuell tillsättning tillämpas även utdrag från belastningsregistret.
Om Haninge pastorat
Svenska kyrkan i Haninge är en mötesplats och kraftkälla mitt i människors vardag, där alla människor som bor eller uppehåller sig i Haninge ska känna sig sedda, hörda och bekräftade. Öppenhet, medmänsklighet och positiv framtidstro är viktiga ledord för oss. Sedan 2018 är församlingarna Dalarö-Ornö-Utö, Västerhaninge-Muskö och Österhaninge som tillsammans blir Haninge Pastorat, i dagligt tal Svenska kyrkan i Haninge.
Svenska kyrkan i Haninge är huvudman för begravningsverksamheten och våra kyrkor där begravningsplatser finns är Österhaninge, Västerhaninge, Tungelsta, Muskö, Ornö, Utö och Dalarö som tillsammans förvaltar ca 10 000 gravar.
Svenska kyrkan i Haninge är en mötesplats och kraftkälla mitt i människors vardag. Vår vardag präglas av våra gemensamma värdeord, vilka är Öppenhet, Respekt, Ansvar och Empati. Pastoratet bildades 2018 och består av tre församlingar, Dalarö-Ornö-Utö, Västerhaninge-Muskö och Österhaninge, tillsammans är vi Svenska kyrkan i Haninge med ca. 41 000 medlemmar och drygt 100 000 invånare.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all försäljning av ytterligare jobbannonser och/eller rekryteringstjänster.
Svenska kyrkan i Haninge är huvudman för begravningsverksamheten och våra kyrkor där begravningsplatser finns är Österhaninge, Västerhaninge, Tungelsta, Muskö, Ornö, Utö och Dalarö som tillsammans förvaltar ca 10 000 gravar. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/553". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Pastorat
(org.nr 252004-9269) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Haninge pastorat, Operativa verksamheten Kontakt
Carina Rinne 0850065869 Jobbnummer
9461706