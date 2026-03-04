Kyrkogårdsarbetare till Edsbergs församling
2026-03-04
Kyrkogårdsförvaltningen är en del av Svenska kyrkan i Örebro och ansvarar för skötseln av tolv kyrkogårdar samt ett krematorium.
Vi erbjuder dig ett omväxlande utomhusarbete, flexibel arbetstid och möjlighet att arbeta i en kulturhistoriskt intressant miljö tillsammans med erfarna kollegor.
Vi söker nu en säsongsarbetare till våra kyrkogårdar i Lekebergs kommun till säsongen 2026. Det är Edsberg, Hackvad, Tångeråsa och Kräcklinge kyrkogårdar. Arbetsdagen börjar och slutar på Edsbergs kyrkogård.
Som kyrkogårdsarbetare hos oss utför du alla förekommande arbetsuppgifter som exempelvis grästrimning, lövhantering, plantering och skötsel av växter, klippning av häckar och ogräsbekämpning. I arbetsuppgifterna ingår även att vara med vid gravgrävning och säkra gravstenar.
Du ansvarar, tillsammans med dina kollegor, för att arbetsuppgifterna inom ert område utförs på ett korrekt och säkert sätt. Du handleder ferieungdomar och praktikanter.
Vi söker dig som trivs med att vara utomhus oavsett väder och inte är rädd att hugga i när det behövs. Du är ansvarstagande, serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. Du gillar att arbeta både i grupp och självständigt.
Arbetet som stundtals kan vara tungt kräver att du har god rörlighet och bra fysik.
Du känner dig bekväm i den miljön som kyrkogården representerar och har förmågan att bemöta både kollegor och besökare med respekt och förståelse.
Vi vill att du som söker har en trädgårdsutbildning eller har skaffat motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet.
B-körkort för manuellt växlad bil är ett krav.
Eftersom vi tar emot praktikanter och feriearbetare som är under 18 år kommer vi att begära att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret om du erbjuds en anställning.
Anställningen omfattar drygt sex månader med start i april. Rekryteringen sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Vi tar endast emot ansökningar via svenskakyrkan.se/orebro/jobb alltså inte via e-post.
Läs mer om oss på svenskakyrkan.se/orebro/kyrkogardsforvaltning Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Pastorat
(org.nr 252003-0731) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro pastorat Kontakt
Driftchef
Maria Gustavsson maria.gustavsson4@svenskakyrkan.se 019-154565 Jobbnummer
9778035