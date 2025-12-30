Kyrkogårdsarbetare säsong 2026 till kyrkogårdsförvaltningen i Helsingborg
Helsingborgs Pastorat / Trädgårdsanläggarjobb / Helsingborg Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Helsingborg
2025-12-30
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs Pastorat i Helsingborg
, Höganäs
eller i hela Sverige
Genom våra församlingar och begravningsverksamhet vill vi i Svenska kyrkan Helsingborg vara där människor är, var de än befinner sig i sina liv. Tillsammans ger vi hopp och mervärde i mötet med Svenska kyrkan.
Kyrkogårdsförvaltningen i Helsingborgs pastorat ansvarar för begravningsverksamhet och skötsel av pastoratets begravningsplatser. Vi är cirka 80 medarbetare på kyrkogårdsförvaltningen och söker nu kyrkogårdsarbetare för säsongsanställning på heltid till säsongen 2026.Publiceringsdatum2025-12-30Om tjänsten
Vill du bli en del av kyrkogårdsförvaltningen och tillsammans med våra kompetenta medarbetare förvalta våra gröna begravnings - och kulturmiljöer?
Som kyrkogårdsarbetare blir du en del av våra arbetslag som sköter om begravningsplatserna med alla förekommande arbetsuppgifter inom kyrkogårdsskötsel till exempel gräsklippning, häckklippning, ogräsrensning och plantering. Kapelltjänstgöring ingår i en utav de vakanta säsongstjänsterna. Säsongen är från mitten av mars till början av december.
Våra begravningsplatser är indelade i tre distrikt. Distrikt Norr består av Pålsjö kyrkogård, Krematoriekyrkogården samt Pålsjö Västra begravningsplats. Distrikt Centrum innehåller Nya kyrkogården, Donationskyrkogården och Gamla kyrkogården. Distrikt Söder består av Råå kyrkogård och Raus kyrkogård. Ange i din ansökan om du har önskemål gällande placering.
Arbetet sker utomhus oavsett väder. På arbetsplatsen finns ett lokalt flextidsavtal men normalarbetstid är måndag till fredag klockan 07:00 till 15:30. Du har rätt till sommarsemester. Allhelgonahelgen är vår största besökshelg och vi förväntar oss att du är i tjänst då.
Vem är du?
Vi söker dig som har utbildning inom grönyteskötsel eller trädgård, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser det som positivt om du har vana att hantera någon eller några av de maskiner som används vid kyrkogårdsskötsel, samt trivs med att arbeta fysiskt.
Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med kollegor, men du kan också ta initiativ och självständiga beslut. Du är öppen och serviceinriktad i mötet med allmänheten.
Du har som lägst B-körkort.Om företaget
Svenska Kyrkan i Helsingborg har kollektivavtal och friskvårdsbidrag och vi är miljöcertifierade för att arbeta för en hållbar verksamhet och framtid. Vi erbjuder en trygg arbetsplats där vi är måna om arbetsglädje och gemenskap. Pastoratets framtid formar vi tillsammans. Besök gärna vår webbplats för mer information om kyrkogårdsförvaltningen: https://www.svenskakyrkan.se/helsingborg/kyrkogardsforvaltningenSå ansöker du
Ansökan är öppen till och med den 4 januari 2026. Varmt välkommen att söka. Intervjuer sker den 12 och den 14 januari 2026. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning. Tillträde i mitten av mars 2026. Ersättning
Månadslön Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Pastorat
(org.nr 252003-0970), https://www.svenskakyrkan.se/helsingborg Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska kyrkan Helsingborg Kontakt
Driftchef Kyrkogård
Mia Jirsved mia.jirsved@svenskakyrkan.se 042-189018 Jobbnummer
9666495