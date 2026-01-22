Kyrkogårdsarbetare på vackra och soliga Holmön
2026-01-22
Nu söker vi en självgående och engagerad kyrkogårdsarbetare som vill tillbringa sommaren 2026 på Holmön norr om Umeå. Ansökningarna behandlas löpande så skicka din redan idag.
Som säsongsanställd kyrkogårdarbetare på Holmön får du vara med och vårda öns rika kulturarv, känna vädrets växlingar och njuta av en av Sveriges soligaste platser.
Du kommer främst att arbeta med skötsel av grönytor, grusgångar och planteringar på Holmöns kyrkogård men du kan också få förstärka arbetslaget inne i Sävar på fastlandet vid behov. I tjänsten ingår helgtjänstgöring i kyrkan och viss arbetsledning av annan sommarpersonal kan förekomma.
Lämplig utbildning och/eller tidigare erfarenhet av trädgårds- eller kyrkogårdsarbete är meriterande och vi ser gärna att du har maskinvana och behörighet att köra grönytemaskiner, lastmaskin eller grävmaskin. Du är engagerad, noggrann och har förmåga att arbeta bra både självständigt och i grupp. Det är också viktigt att du är positiv och hanterar stress bra. Eftersom vi på kyrkogårdarna möter människor i både glädje och sorg är det viktigt att du har ett på samma gång professionellt och ödmjukt bemötande.
Körkort med minst B-behörighet är ett krav. God fysik behövs då arbetet stundvis är fysiskt krävande. Du ska vara minst 18 år vid anställningens startdatum. Du behöver också tillhöra Svenska kyrkan eftersom du kommer att tjänstgöra i samband med gudstjänster.
Omfattning & varaktighet
3 till 6 månader eller enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: savar.forsamling@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kyrkogårdsarbetare Holmön 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sävar-Holmöns församling
(org.nr 252004-1282)
Forsells väg 16 (visa karta
)
918 31 SÄVAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Teamledare
Viktor Lindberg viktor.lindberg@svenskakyrkan.se 090-71 25 08 Jobbnummer
9698160