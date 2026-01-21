Kyrkogårdsarbetare/ Kyrkvaktmästare till säsongen 2026 i Nässjö pastorat
2026-01-21
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
Nässjö pastorat söker ett antal säsongsanställda medarbetare för jobb på pastoratets tio kyrkogårdar och kyrkor i Almesåkra, Barkeryd-Forserum, Bringetofta, Malmbäcks, Norra Sandsjö och Nässjö församlingar. Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Som kyrkogårdsarbetare blir du en del av ett arbetslag som ansvarar för skötsel och underhåll av våra kyrkogårdar samt en del områden runt kyrkor och församlingshem. Arbetsuppgifterna är sådant som gräsklippning, trimning och ogräsrensning, plantering och skötsel av växter och rabatter, renhållning och gravgrävning mm.
På några av våra kyrkogårdar kombineras kyrkogårdsarbetet med inre tjänst i kyrkor och församlingshem, som kyrkvaktmästare. Det innebär at du kommer att biträda vid kyrkliga handlingar och förrättningar, ansvara för lokalvård, utöva enklare fastighetsunderhåll och -tillsyn samt utöva service till församlingsverksamheten. Tjänsterna innebär arbete på kväll och helger enligt schema.
På en del kyrkogårdar jobbar du ensam i perioder, medan du på andra ställen alltid jobbar i lag. Du kommer att möta människor i glädje och sorg och behöver kunna bemöta dem på ett professionellt sätt.
Kvalifikationer kyrkogård
Relevant utbildning inom gröna sektorn, och/eller dokumenterad erfarenhet av liknande jobb inom park- eller kyrkogård.
God fysik och förmåga att arbeta utomhus i alla väder.
B-körkort. Tillgång till egen bil är önskvärt.
I övrigt förutsätter vi att du kan jobba tillsammans med andra såväl som på egen hand. Det är viktigt att du kan ta eget ansvar, är noggrann och har blicken för vad som behöver göras. Du är praktiskt lagd, har ordningssinne och tar väl hand om utrustning och material. Då många människor besöker våra kyrkogårdar är det även viktigt att du är hänsynsfull och social.
Kvalifikationer inre tjänst
För tjänsterna som kyrkvaktmästare kräver vi medlemskap i Svenska kyrkan. Därutöver är det meriterande med:
Erfarenhet av arbete med förrättningar och kyrkliga handlingar.
Utbildning/erfarenhet av lokalvård
Utbildning/erfarenhet av ljudteknik och arbete med enklare mixerbord.
Kunskaper om enklare reparationer och underhåll av fastigheter
Vid urval lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Om tjänsterna
Säsongsanställningarna är på heltid i fem månader med möjlighet till förlängning. Start är 14 april, eller så snart som möjligt därefter. Så ansöker du
Vi vill ha din ansökan senast 15 februari 2026, men vi hanterar ansökningarna löpande och kan anställa innan sista ansökningsdag, så skicka din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan med CV till oss via epost nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se
.
Märk din ansökan med "Kyrkogård säsong 2026"
Vill du veta mer kan du kontakta någon av:
Tf. bitr. kyrkogårdschef Henric Larsson, 0380-777 54
Tf. kyrkogårdschef Karin Mårtensson, 0380-777 47
Facklig kontakt: Daniel Jarl, kommunal, 010-44 29 568
