Kyrkogårdsarbetare/Kyrkvaktmästare, flera vakanta tjänster
2025-12-12
Vill du arbeta i en både vacker och kulturhistoriskt viktig miljö? Har du en god växtkännedom och ett öga för detaljer? Gillar du att jobba utomhus, oavsett väder? Är samarbete med positiva, engagerade och hjälpsamma kollegor viktigt för dig? Har du körkort och tillgång till egen bil? Är du medlem i Svenska Kyrkan och delar dess värderingar? Om svaren är JA på dessa frågor - så finns ditt nästa jobb kanske hos oss!
Vellinge-Månstorps församling består av ca 25 anställda varav 10 är kyrkvaktmästare. Dessa förvaltar tillsammans 9 kyrkor och 12 kyrkogårdar samt en del andra mindre fastigheter. Nu söker vi förstärkning i form av föräldravikariat, tillsvidaretjänst och säsongstjänster, samtliga 100%.
Dina arbetsuppgifter innefattar skötsel, drift och underhåll kyrkogårdarna, enklare vaktmästaruppgifter men även lokalvård och tjänstgöring vid gudstjänster och kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigsel och begravning). Viss helg och kvällstjänstgöring ingår. Hos oss får du, förutom trevliga kollegor, både arbetskläder och personallokaler på nästan varenda kyrkogård. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande: God maskinvana - gärna duktig på enklare service av trädgårdsmaskiner, kan köra bil med släp och mindre traktor. Tidigare kyrkogårdserfarenhet och/eller erfarenhet av kyrkvaktmästaruppgifter.
Krav: medlem i Svenska kyrkan, B-körkort (manuell låda) med tillgång till egen bil, viss datorvana, utbildning inom den gröna näringen eller erfarenhet som bedöms likvärdig.
Tillträde: efter överenskommelse.
Intervjuer kommer att hållas 12-13 januari 2026
Upplysningar om tjänsterna lämnas av:
Kyrkogårdsföreståndare Anna Jeppsson: 040-208961, anna.jeppsson@svenskakyrkan.se
Fackliga företrädare:
Kommunal: Sektion Trafik Service Trossamfund/Privat tel. 010-4428000 , privat.skane@kommunal.se
Ansök senast 29/12 2025 till; vellinge.pastorat@svenskakyrkan.se
Bifoga både brev, cv, referenser och eventuella löneanspråk. Ange även vilken typ av tjänst du främst är intresserad av.
Sista dag att ansöka är 2025-12-29
E-post: vellinge.pastorat@svenskakyrkan.se
Detta är ett heltidsjobb.
Malmövägen 2
235 36 VELLINGE
