Kyrkenorumskolan 4-6 söker dig som är behörig lärare i SV, Eng, SO.
2025-09-18
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 27 800 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Utbildning omfattar förskolor och grundskolor med tillhörande skolbarnomsorg, grundsärskola, gymnasium, vuxenutbildning samt Kultur- och fritid.
Stenungsund värnar om barns och ungdomars rättigheter och arbetar för att de ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till utbildning och arbete eller annan sysselsättning. I Stenungsunds kommun utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar.
Kyrkenorumskolan ligger vackert belägen i Kyrkenorum, ett område i östra Stenungsund. I omgivningarna finns härliga naturområden och det är cykelavstånd till hav, simhall och ishall.
Skolan är en F-6 skola som har cirka 285 elever och 32 personal. Skolan har också fyra fritidsavdelningar.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Som lärare kommer du att planera, genomföra och utvärdera undervisning enligt läroplanen, samarbeta med övrig skolpersonal för att skapa en bra arbetsmiljö samt aktivt delta i skolans utvecklingsarbete. Du förväntas bedriva en anpassad pedagogisk verksamhet utifrån både individens och gruppens behov och förutsättningar. Du varierar din undervisning och anpassar dig till gruppen så att alla elever lär och utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Att arbeta som lärare handlar om att ständigt utvecklas utifrån de elever vi möter.
På Kyrkenorumskolan strävar vi efter att varje elev ska känna lust att lära och utveckla kunskaper och färdigheter i alla ämnen. Vi arbetar även för att eleverna ska utveckla sin sociala kompetens, sin kreativitet och sitt ansvarstagande för att på detta sätt utveckla elevers positiva lärandeidentiteter. I ditt ansvar ligger att skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en vuxen förebild för alla elever på skolan.
Du är en person som skapar lugn, trygghet och struktur i gruppen och i verksamheten. Du är professionell i ditt bemötande och i din kommunikation. Du har en grundsyn där alla elever kan och vill lyckas. Du är fylld av idéer och vill tillsammans med dina kollegor utveckla skolan och det långsiktiga arbetet i ambitionen att skapa god måluppfyllelse och goda studieresultat. Digitala verktyg är en del av det dagliga arbetet.Kvalifikationer
Vi söker legitimerad lärare för årskurs 4-6 i Svenska, Engleska och SO. Du ska vara väl förtrogen med LGR-22 och formativ bedömning.
Vi ser gärna att du har kompetens i och intresse av att arbeta med differentierad undervisning.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi söker någon med ett pedagogiskt medvetet arbetssätt där elevens delaktighet och ansvarstagande står i fokus. Du har god självinsikt och är trygg med ditt pedagogiska ledarskap både i formella och informella miljöer. Vi fäster vidare även stor vikt vid personliga egenskaper och färdigheter som vi bedömer krävs för att fungera väl inom yrket som exempelvis personlig mognad och flexibilitet. Du ser det kollegiala lärandet som en naturlig del i det dagliga arbetet och du förstår vikten av en professionell framtoning i ditt bemötande av elever och vårdnadshavare. Du är en god ledare med tydlighet i kommunikation, mål och resultat.
Lärarlegitimation ska tas med redan till första intervjun. Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas innan anställning.
Anställningen är ett vikariat som löper 2026-01-07 - 2026-12-22.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
