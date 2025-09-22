Kyltekniker / Värmepumpstekniker till Elterm i Alingsås
Elterm i Alingsås utför kompletta installationer, reparationer och service av värmepumpar, vvs och solceller. Vi är återförsäljare och auktoriserat serviceombud för NIBE värmepumpar och solceller. Som Bosch Climate Partner är Elterm i Alingsås auktoriserad installatör och serviceombud och erbjuder hela Bosch värmepumpssortiment. Vidare säljer vi och utför service på andra varumärken som CTC, Mitsubishi, Daikin och Panasonic, och utför även service på IVT värmepumpar. Självklart är vi medlemmar i de båda branchorganisationerna Svenska Kyl & Värmepumpföreningen samt Svensk Solenergi.
Tjänstebeskrivning
Hos Elterm i Alingsås finns nu möjligheten att arbeta som kyltekniker/värmepumpstekniker. Tjänsten omfattar service, felsökning och reparation av värmepumpar, värmeanläggningar och kylaggregat. Arbetsuppgifterna innefattar även installation av värmepumpar samt att vid behov bistå vid andra projekt inom företaget.
Rollen innebär serviceuppdrag ute hos kunder - främst privatpersoner och bostadsrättsföreningar men även fastighetsägare och fastighetsbolag. Arbetet bedrivs till stor del självständigt med egen servicebil, men inom teamet på Elterm råder en kultur av samarbete och kunskapsutbyte.
Arbetsdagen startar kl. 07:00 och slutar 16:00, men viss flexibilitet krävs då uppdrag kan tillkomma under dagen.Kvalifikationer
För tjänsten söker vi dig som:
• Är certifierad kyltekniker
• Har relevant erfarenhet från branschen
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Är flexibel och serviceinriktad
• Har god social förmåga och trivs i kundmöten
• Är engagerad, prestigelös och bidrar till en hjälpsam arbetsmiljö
Vad erbjuder vi dig?
Elterm är en jämlik och familjär arbetsplats där samarbete och engagemang värdesätts högt. Som anställd erbjuds du:
• En trygg anställning med kollektivavtal
• Ett varierande arbete med både frihet och ansvar
• Möjlighet att utvecklas inom värme-, kyl- och energilösningar
• Ett sammansvetsat team där man ställer upp för varandra och har roligt på jobbet
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att ringa konsultchef Moa Jarl på 0735090395. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se.
I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Varmt välkommen med din ansökan!
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se Ersättning
