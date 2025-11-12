Kyltekniker till vår kund i Gnosjöregionen.
Är du teknikintresserad, gillar att jobba praktiskt och vill ha ett yrke med framtid? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Oavsett vilken tjänst eller bransch ditt hjärta klappar lite extra för kan vi hjälpa dig att hitta ett jobb som passar dig, antingen som anställd hos oss eller genom att du blir rekryterad till företag vi samarbetar med. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig. Bli en del av oss som kyltekniker i Gnosjöregionen.
Om jobbet:
Som kylteknisk montör jobbar du med att installera, serva och felsöka olika typer av kyl- och värmeanläggningar - allt från värmepumpar till större system. Du får ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik, och du lär dig nya saker hela tiden.
Vi letar efter dig som:
Har ett intresse för teknik, el eller montage
Är självgående, driven och tar ansvar för ditt arbete
Har en positiv personlighet - du trivs med kundkontakt och att representera företaget på ett professionellt sätt
Är noggrann, praktiskt lagd och gillar att lösa problem
Vill lära dig ett yrke med bra framtidsmöjligheter
Har B-körkort
Talar och skriver svenska obehindrat
Meriterande (men inte krav):
Utbildning eller erfarenhet inom kylteknik eller el
Tidigare erfarenhet som montör av kyltekniska produkter
Språkkunskaper i engelska eller finska
Vi erbjuder:
Introduktion och handledning av erfarna kollegor
En trygg anställning med bra gemenskap
Ett yrke där du verkligen kan göra skillnad - både för kunder och miljön!
Låter det intressant?
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se.
För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Jennie Gunnarsson jennie.gunnarsson@onepartnergroup.se
Vi ser fram emot din ansökan!
