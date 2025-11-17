Kyltekniker till Hammarstedt 's Kyl och Inneklimat AB
2025-11-17
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
, Nybro
, Haninge
, Norrköping
, Nyköping
Hammarstedts Kyl och Inneklimat AB söker nu en positiv och serviceinriktad kyltekniker för ett spännande och utvecklande heltidsjobb. På Hammarstedt's kombinerar vi det bästa av två världar - tryggheten och gemenskapen i ett nära team, med styrkan och utvecklingsmöjligheterna hos en etablerad aktör i branschen. Låter det intressant? Välkommen in i värmen! Publiceringsdatum2025-11-17Om företaget
Hammarstedts Kyl och Inneklimat AB är idag ett av regionens ledande kylföretag med stort fokus på miljö & hållbarhet. Vi skapar långsiktiga lösningar inom kyla, ventilation och värme - alltid med fokus på trygghet, kompetens och innovation. Vi arbetar främst med kunder inom kommersiell och industriell verksamhet, där vi erbjuder moderna, miljövänliga kylanläggningar med högsta möjliga energieffektivitet för både miljön och din verksamhets bästa.Dina arbetsuppgifter
Som kyltekniker hos Hammarstedt's kommer du att arbeta både självständigt och i team med bland annat:
Felsökning, reparation och service av olika typer av kylanläggningar
Installation och driftsättning av nya kylanläggningar
Periodiska kontroller och läcksökningar
Förebyggande underhåll för att säkerställa hög driftsäkerhet och energieffektivitet
Daglig kontakt med kunder för att skapa förtroende och ge bästa möjliga service
Krav Giltigt kylcertifikat
Erfarenhet av köldmedier, däribland Co2 & ammoniak
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Meriterande Kunskap inom styr- och reglerteknik
God datorvana
Erfarenhet av styrsystem, exempelvis Danfoss och Carel
Vana av IWMAC-övervakning
Erfarenhet av butikskyla och arbete med olika typer av köldmedier
Erfarenhet av installation i både butiksmiljö och industri
Genomförd kylutbildning
Vi söker dig som..
Är teknikintresserad, social och trivs i mötet med både kunder och kollegor. För att trivas i rollen är du lösningsorienterad, gillar att ta ansvar och kan arbeta lika bra självständigt som i team.
Med din positiva inställning och nyfikenhet på att utvecklas ser du lösningar där andra ser hinder. Hos oss får du chansen att växa - både i jobbet och som person. Och även om vi sysslar med kyla varje dag kan vi lova dig en varm och härlig stämning på jobbet!
Övrig information
Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Arbetstider: Vardagar 07:00 - 16:00, beredskap och helgarbete kan förekomma
Placering: Kalmar, jobb över hela regionen
Anställningsform: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan.
Pga teknikaliteter hos Arbetsförmedlingen står Tillväxtinitiativet Kalmars partner Thread AB som arbetsgivare i annonsens faktatext längst ner på annonsen i platsbanken. Tjänsten som beskrivs ovan är hos Hammarstedts Kyl och Inneklimat AB och det är också de som blir din arbetsgivare om det blir du som får tjänsten. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxtinitiativet Kalmar för att hitta just dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://www.tillvaxtinitiativetkalmar.se/ Arbetsplats
Tillväxtinitiativet Kalmar Kontakt
Frida Pettersson frida.pettersson@tillvaxtinitiativetkalmar.se Jobbnummer
9607197