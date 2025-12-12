Kyltekniker med Klass 1-certifikat till Trailerbolag i Göteborg

MK Manning AB / VVS-jobb / Göteborg
2025-12-12


Kyltekniker med Klass 1-certifikat till Trailerbolag i Göteborg

MK Manning söker nu en erfaren och certifierad kyltekniker med klass 1-behörighet till en av våra kunder - ett ledande trailerbolag med verksamhet i Göteborg.
Har du erfarenhet av kylsystem för fordon och vill arbeta med moderna trailers? Då kan detta vara rätt roll för dig!

Om rollen:

Som kyltekniker arbetar du både med installation, service och underhåll av kylsystem på trailers och andra fordon. Du får en viktig roll i att säkerställa driften och kvaliteten på fordonens kylaggregat. Arbetsuppgifterna utförs både självständigt och i team, med stor frihet under ansvar. Du representerar vår kund och är en nyckelperson i att leverera hög service och bygga långsiktiga kundrelationer.

2025-12-12

Dina arbetsuppgifter
Installation, felsökning och reparation av kylsystem på trailers
Förebyggande underhåll och kontroller för att minimera driftstopp
Hantering av CO2- och/eller ammoniakbaserade kylsystem
Arbete med styr- och reglerteknik
Kundkontakt och teknisk rådgivning

Kvalifikationer
Klass 1-certifikat inom kylteknik
Erfarenhet av kylsystem på trailers
Goda kunskaper i felsökning och reparation
Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar
B-körkort

Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön och anställningsvillkor
Möjlighet till långsiktig anställning och vidareutveckling
Stöd från ett engagerat team via MK Manning

Övrig information
Placeringsort: Göteborg
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Lön: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt - tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.

Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MK Manning AB (org.nr 559431-8015), https://www.mkmanning.se/

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Tomislav Kolobaric
tk@mkmanagement.se

Jobbnummer
9641141

