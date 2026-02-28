Kyltekniker med Klass 1-certifikat till Trailerbolag
2026-02-28
Kyltekniker med Klass 1-certifikat till Trailerbolag i Malmö
MK Manning söker nu en erfaren och certifierad kyltekniker med klass 1-behörighet till en av våra kunder - ett ledande trailerbolag med verksamhet i Malmö.
Har du erfarenhet av kylsystem för fordon och vill arbeta med moderna trailers? Då kan detta vara rätt roll för dig!
Om rollen:
Som kyltekniker arbetar du både med installation, service och underhåll av kylsystem på trailers och andra fordon. Du får en viktig roll i att säkerställa driften och kvaliteten på fordonens kylaggregat. Arbetsuppgifterna utförs både självständigt och i team, med stor frihet under ansvar. Du representerar vår kund och är en nyckelperson i att leverera hög service och bygga långsiktiga kundrelationer.Publiceringsdatum2026-02-28Dina arbetsuppgifter
Installation, felsökning och reparation av kylsystem på trailers
Förebyggande underhåll och kontroller för att minimera driftstopp
Hantering av CO2- och/eller ammoniakbaserade kylsystem
Arbete med styr- och reglerteknik
Kundkontakt och teknisk rådgivningKvalifikationer
Klass 1-certifikat inom kylteknik
Erfarenhet av kylsystem på trailers
Goda kunskaper i felsökning och reparation
Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar
B-körkort
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön och anställningsvillkor
Möjlighet till långsiktig anställning och vidareutveckling
Stöd från ett engagerat team via MK ManningÖvrig information
Placeringsort: Malmö
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Lön: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt - tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MK Manning AB
(org.nr 559431-8015), https://www.mkmanning.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tomislav Kolobaric tk@mkmanagement.se Jobbnummer
9769374