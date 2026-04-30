Kyltekniker/Kylmontör till VVS & Fastighetsprogrammet, Njudungsgymnasiet
2026-04-30
Höglandsförbundet - Samverkan är vår styrka!
Höglandsförbundet är ett kommunalförbund bildat av Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Dessa fem kommuner, på småländska höglandet, värdesätter samarbete och vet att vi blir starkare tillsammans. Genom att slå ihop våra styrkor och resurser kan vi öka kompetensen, bättre utnyttja resurser, höja kvaliteten och ge invånarna bättre service. Hos oss finns idag en rad olika verksamheter som arbetar för hela Höglandets bästa.
Inom Höglandsförbundet finns även Höglandets utbildningssamverkan som idag består av Höglandsgymnasiet med skolor i Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Totalt är vi ca 550 medarbetare som arbetar för att våra ca. 3000 elever ska få en utbildning av hög kvalitet som rustar dem för framtiden i arbetslivet eller i fortsatta studier. Sommaren 2026 ansluter även Höglandets vuxenutbildningar som kommer att finnas i Sävsjö, Eksjö och Nässjö.
Vill du arbeta i en miljö som stimulerar kreativitet, lärande och personlig utveckling? Vi söker en yrkeslärare i kylteknik till Njudungsgymnasiet i Vetlanda - en arbetsplats där du som lärare får möjlighet att utvecklas tillsammans med dina elever.
Ditt nya jobb
Vi söker nu en kyltekniker/kylmontör som vill arbeta med utbildning av elever på gymnasiets yrkesprogram, företrädesvis inom VVS- och fastighetsprogrammet.
Som lärare hos oss ansvarar du för att undervisa elever både teoretiskt och praktiskt inom progammets ämnen utifrån de styrdokument som gäller för gymnasieskolan. Du har en central roll i att förbereda eleverna för yrkeslivet genom att bedriva en utbildning som är relevant, verklighetsnära och i linje med branschens krav. I uppdraget ingår även mentorskap, där du följer och stöttar elevernas kunskapsutveckling och studiegång.
Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av arbetsplatsförlagt lärande (APL) i nära samverkan med elever, kollegor och externa handledare. Arbetet förutsätter ett nära samarbete inom programlaget och med övriga funktioner på skolan för att säkerställa en sammanhållen och kvalitativ utbildning med tydlig koppling mellan skola och arbetsliv.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad kyltekniker/montör och som vill bidra med din yrkeskompetens i en utbildningsmiljö. Du har ett genuint intresse för att dela med dig av dina kunskaper och stötta elevers utveckling mot ett framtida yrkesliv. Pedagogisk utbildning och erfarenhet av undervisning är meriterande men inget krav.
Som person är du initiativtagande och arbetar strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete utifrån skolans styrdokument tillsammans med dina kollegor.
Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du relaterar till både kollegor, elever och externa kontakter på ett lyhört och smidigt sätt, lyssnar aktivt, kommunicerar tydligt och hanterar eventuella dilemman som uppstår konstruktivt.
Vidare är du tydlig i din kommunikation och säkerställer att information och förväntningar når fram till alla berörda. Du följer upp, påminner vid behov och bidrar till tydlighet och struktur i verksamheten.
Vi söker dig som kan kombinera yrkesskicklighet med ett professionellt förhållningssätt och engagemang för utbildning.
Om vår skola
På Njudungsgymnasiet finns en blandning mellan teoretiska och praktiska program, vilket bidrar till en spännande och dynamisk arbetsplats. Utöver våra 15 nationella program, erbjuder vi idrottsgymnasium, introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola.
På Njudungsgymnasiet värdesätter vi öppenhet, respekt och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder en arbetsplats där du får arbeta med samhällsrelevanta, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter vilket ger dig möjlighet att göra skillnad. Vi strävar efter en hälsosam arbetsmiljö och en god balans mellan arbete och fritid. Vi tror på att förena kreativitet med personlig utveckling och erbjuder en miljö som stimulerar lärande och samarbete. Hos oss blir du en del av en spännande förändringsresa tillsammans med Höglandsgymnasiet.
Vår gemensamma storlek inom Höglandsförbundet och Höglandsgymnasiet ger oss unika möjligheter att utveckla och förbättra utbildningen för alla våra elever.
Bra att veta
För tillsvidareanställning krävs yrkeslärarutbildning. Om kravet inte är uppfyllt kan tidsbegränsad anställning bli aktuell. Yrkeslärarutbildningen kan genomföras parallellt med anställning.
För att säkerställa att alla nya medarbetare inom våra lärartjänster har rätt behörighet, ber vi dig att bifoga en giltig lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket och som inte är äldre än två månader.
Som slutkandidat i rekryteringsprocessen är det ett krav i, enlighet med skollagen, att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola. Detta registerutdrag begär du på polisens hemsida.
Om du blir kallad till intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Detta gör du genom att visa upp ett giltigt pass eller ett personbevis tillsammans med en giltig ID-handling. Personbevis beställs från skatteverket under mina sidor. Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES/Schweiz ska du även kunna uppvisa giltigt uppehålls- och/eller arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Anställning kan ske först efter att arbetstillståndet har kontrollerats, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta rekryterande rektor Ulrika Karlsson, på telefon 0383-975 62 eller mejl ulrika.karlsson@hoglandet.se
. Vill du kontakta facklig representant kontakta Benny Knutsson, mejl benny.knutsson@hoglandet.se
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "2026-C322419".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Höglandsförbundet
(org.nr 222000-1412)
574 34 VETLANDA
För detta jobb krävs körkort.
Höglandsförbundet, Njudungsgymnasiet
Rektor
Ulrika Karlsson ulrika.karlsson@hoglandet.se 038397562
