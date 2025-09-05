Kylmontör/Kyltekniker till KomfortVärme i Kristianstad
2025-09-05
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
Vi söker en Kyltekniker / Kylmontör med fokus på luftvärmepumpar
Plats: Skåne
Omfattning: Heltid / Tillsvidare
Start: Enligt överenskommelse
Publiceringsdatum
2025-09-05
Om företaget
Vi på KomfortVärme AB är experter på installation och service av luftvärmepumpar för både privatpersoner och företag. Med ett starkt fokus på kvalitet, kundservice och energieffektiva lösningar växer vi snabbt - och nu söker vi en kyltekniker/kylmontör som vill bli en del av KomfortVärme AB.Arbetsuppgifter
Som kyltekniker hos oss kommer du främst att arbeta med:
• Installation av luftvärmepumpar (luft/luft och eventuellt luft/vatten)
• Service och felsökning av värmepumpsanläggningar
• Kundbemötande och rådgivning på plats
• Dokumentation och uppföljning av arbeten
Arbetet är självständigt men du har alltid stöd från ledningen.
Vi söker dig som har:
• 1-2år erfarenhet av installation och service av luftvärmepumpar
• Kylcertifikat
• B-körkort (krav)
• God svenska i tal och skrift
• God teknisk förståelse och ett lösningsorienterat arbetssätt
Meriterande:
• Elcertifikat eller erfarenhet av elinstallationer
• Erfarenhet av kundkontakt i fält
Vi erbjuder dig:
• Ett fritt och varierande jobb med eget ansvar
• Tjänstebil och arbetsverktyg
• Trevligt arbetsklimat
• Kollektivavtal, pension och försäkringar
• Möjligheter till vidareutbildning inom branschenSå ansöker du
Skicka din ansökan (CV och kort personligt brev) till info@komfortvarme.se
Vi intervjuar löpande, så vänta inte!
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
