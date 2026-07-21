Kyllagermedarbetare till norra Stockholm (extra)
WeStaff Sweden AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-07-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos WeStaff Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
WeStaff Sweden söker nu vikarier till kyllager i Kallhäll-Norra Stockholm!
Vill du jobba på en arbetsplats som genomsyras av mångfald och där det finns stora ambitioner, utmanande arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter?
Uppdraget startar omgående vecka (31)-2026
Vår mejerikund behöver stärka upp deras team med flertalet kyllagermedarbetare under sommar/hösten. Om du är noggrann, punktlig, och vill bli del av ett kamratligt team som jobbar med plockning av varor med "pick by voice" är detta något för dig.
Rollen: För att trivas hos vår uppdragsgivare ska du tycka om att arbeta på ett strukturerat sätt och alltid slutföra dina arbetsuppgifter.
Eftersom du kommer att arbeta aktivt, stå och gå mycket, är det viktigt att du har en god fysik. Du är en person som håller ordning, arbetar strukturerat och vill göra ett bra jobb varje dag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Truckkörning
Plocka kylvaror med pick by voice
Arbetstider:
Arbetstider: mån-sön (dag, kväll, natt samt helgarbete förekommer) varierat på 3 olika skift.
Anställning enligt kollektivavtal
Krav:
Erfarenhet och vana från att jobba med varierande uppgifter på lager
Du kan arbeta självständigt, och trivs att arbeta i en större personalgrupp
Truckkort (A)
Behärskar engelska flytande både i tal och skrift
Du ska vara tillgänglig för 5 dagars betald utbildningsvecka (31) (måndag-fredag dagtid)
Det här är en riktigt bra arbetsplats med trevliga kollegor! Skicka in ditt CV redan idag!
Vi erbjuder dig Som anställd hos oss på WeStaff Sweden erbjuder vi en trygg anställning med kollektivavtal och en närvarande chef.
Din nya arbetsgivare WeStaff Sweden är ett stadigt växande konsult- och rekryteringsföretag inom Logistik & Supporttjänster.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag. Vi är ett kundskapsdrivet team som har över 30 års erfarenhet från branschen. Vårt arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och ett personligt engagemang. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8098941-2108965". Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta
)
114 40 STOCKHOLM Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
10007969