Kyl- och värmepumpstekniker (montör) till kommersiella värmepumpar
Kyl- och värmepumpstekniker till vår produktion i Åstorp
About Qvantum
We are a group of people who think differently, have a passion for entrepreneurship and strive to maintain a flat organization where we all are expected to make a difference. We believe in making the impossible possible together - by building on each individual's personal strengths. Our goal is to change the way cities in Europe are heated and cooled, do you want to shape the future with us?
The world is in the midst of an energy transition from fossil fuels to renewable energy sources. We have developed a wide range of smart heat pump solutions built on modern software. The products are suitable for everything from small apartments to large property complexes and entire residential blocks. The next generation of heat pumps are not only very energy efficient but also designed to be an active node in the electrical grid. Qvantum has developed a series of new capabilities for this purpose including our heat pump to grid (HP2G), flexready®, thermal battery and digital doctor features.
Om rollen
Vill du arbeta med modern teknik, hög kvalitet och yrkesstolthet?
Vi söker nu en skicklig kyl- och värmepumpstekniker till vår produktion av värmepumpar till fastigheter och kommersiellt bruk.
Hos oss får du en praktisk, varierad och tekniskt stimulerande roll där du arbetar med montering av våra värmepumpar - från lödning och rördragning till tryckprovning, vakuumsugning och köldmediehantering.
Du blir en viktig del i vår produktion och är med och tar ansvar för att våra produkter håller högsta möjliga kvalitet.
Läs mer om oss och våra produkter på https://www.qvantum.com
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Montering av kylsystem
Lödning och rördragning
Vakuumsugning, tryckprovning & läckagekontroll
Köldmediehantering
Enklare elinkopplingar (inkoppling av styrkort, kompressorer och sensorer)
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, tekniskt intresserad och kvalitetsmedveten.
Vi tror att du har:
Kyl- och värmepumpteknikerutbildning eller VVS-utbildning
Minst 2-5 års erfarenhet av kyltekniskt arbete
Giltigt INCERT-lödprov
God förståelse för kylsystem
Grundläggande elkunskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du uppskattar den uppskalningsfas vi befinner oss i, där lärande och flexibilitet behövs i kombination med en stark drivkraft. Vi tror att du värdesätter både att arbeta självständigt med ditt team och att samarbeta med kollegor över olika funktioner både i Åstorp och Europa.
Anställningsvillkor
Tjänsten är placerad i Åstorp och arbetstiderna är initialt vardagar 07-16, skiftarbete kan komma att bli aktuellt framöver.
Vi omfattas av IF Metall kollektivavtal (Teknikföretagen).
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan tidsfristen löper ut. Telefonsamtal undanbedes vänligen.
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-15
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qvantum Energi AB
(org.nr 556476-1954)
Ji-Te Gatan 7 (visa karta
)
265 38 ÅSTORP Jobbnummer
9803549