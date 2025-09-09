Kyl & Värmepumpstekniker till Uppland
Bruksås, Jari / VVS-jobb / Tierp
2025-09-09
, Älvkarleby
, Östhammar
, Gävle
, Sandviken
Visa alla jobb hos Bruksås, Jari i Tierp
Vi expanderar och behöver en allmänkunnig person för varierande kyl & värmepumpsinstallationer i ett mindre företag.
Du kommer att jobba med installation, felsökning och reparation av alla typer av värmepumpar, allt från villa till industri men även med frys och kylanläggningar. Önskvärt är att du har kunskaper i VVS, ventilation och el och är lösningsorienterad.
Vi vill att du ska ha erfarenhet och vara självgående samt inneha B-körkort.
Mycket av arbetet görs i egen regi och du skall ha disciplin att planera dina arbetsdagar själv.
Då arbetet innebär mycket kundkontakter så är det ett krav att behärska svenska språket obehindrat.
Vi ser gärna att du har kylcertifikat kat 1
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: info@nordickyl.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kyltekniker".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bruksås, Jari
815 91 TIERP
Nordic Kylteknik
Jari Bielkmyr jari@nordickyl.se
9500659