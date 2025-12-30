Kvinnosjukvården välkomnar en medicinsk sekreterare till Obstetriken
2025-12-30
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en av Nordens största förlossningskliniker med verksamhet på Östra sjukhuset.
Här erbjuds vård under graviditet, förlossning och den närmsta tiden efter förlossning. Utöver förlossning- och BB-enhet finns det även en öppenvårdsenhet där det bedrivs specialistmödravård, rutin- och specialistultraljud, BB-mottagning för föräldrar och deras nyfödda barn samt en akutmottagning för gravida och nyförlösta.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi kan erbjuda dig en positiv verksamhet med fokus på livets början. I vår administrativa enhet är vi cirka 20 medicinska sekreterare, systemadministratörer och administratörer som känner stor trivsel och har en bra teamkänsla. Vi har regelbundna arbetsplatsträffar, rutinmöten och en trivselgrupp som sammankallar till roliga aktiviteter.
Vi erbjuder förmåner så som friskvårdsbidrag 2000 kr/år, terminalglasögon, förmånscyklar och fri hälso- och sjukvård med mera.
Hos oss kommer du erbjudas en stor variation av arbetsuppgifter då vi servar vårdpersonal inom både öppen-, akut- och slutenvård. Du kommer att fungera som en resurs i hela vår enhet och arbeta enligt ett roterande schema. Du kommer att arbeta var femte helg dagtid på vår akutmottagning, en dag i veckan arbetar du 10:30-18:45. Ditt schema innefattar även röda dagar.
Tillsammans med dina kollegor kommer du huvudsakligen arbeta med att bemanna våra BB-expeditioner, diagnossättning, journaldokumentation, tidsbokning, remisshantering, posthantering, hantering av ärenden i 1177 samt möta och besöksregistrera patienter på vår akutmottagning. Inom den administrativa enheten arbetar vi i flertalet system och det är en förutsättning för såväl din egen skull som verksamhetens om du har ett genuint intresse av att lära dig dessa. Det ingår även i vårt uppdrag att handleda studenter.
Vår enhet deltar ständigt i utvecklingsarbete för att förbättra och effektivisera vårt arbete så att vi kan erbjuda våra patienter bästa tänkbara vårdupplevelse. Egna uppdrag efter intresse och fallenhet kan bli aktuellt.
Om dig
Vi söker dig som har vårddokumentationsutbildning.
Du har en positiv inställning och ett trevligt bemötande. Du är engagerad och tar initiativ, tycker om att lära dig nytt och kan arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor. Då arbetet innebär att fungera som en resurs behöver du vara flexibel. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer ske löpande så om du tycker att tjänsten låter intressant är du välkommen att söka redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
9665660