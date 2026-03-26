Kvinnliga yatzyspelande timvikarier till kvinna i Farsta
2026-03-26
Jag söker personliga assistenter för timvikariat, som kan hoppa in med kort varsel då mina ordinarie assistenter är lediga eller blivit sjuka.
Pga arbetets natur, vill jag enbart ha kvinnliga assistenter och det är ett absolut krav att du talar, skriver och förstår svenska mycket bra, eftersom vi kommer att lösa korsord och knäcka jobbnötter tillsammans.
Du som söker jobbet ska vara rökfri, lugn, hyfsat frisk och glad. Det är meriterande om du tycker om att baka, spela yatzy, plantera saker, folkdans och står ut med att titta på sport på tv då och då.
Mitt hem kan bära spår av katt, så du bör inte vara allergisk mot katt. Du bör hantera dåliga pappaskämt och ordvitsar också, för det förekommer frekvent under dina arbetspass. Ersättning
Individuell lönesättning. Lön utbetalas månanden efter intjänandeperioden.
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), http://www.stil.se
