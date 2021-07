Kvinnliga timvikarier som kan arbeta sensommaren, Hemtjänst - Vallentuna kommun - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vallentuna

Vallentuna kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vallentuna2021-07-06Är du kvinna med körkort och söker du ett sommarjobb inom omvårdnad och service? Kan du arbeta heltid under veckorna 26-32? Då kan det här vara ett sommarjobb för dig! Vi söker dig som trivs med att ge god omvårdnad och service, vill skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder.Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.Om verksamhetenVallentuna kommuns hemtjänst värnar om en god arbetsmiljö och vill ge våra medarbetare rätt förutsättningar för att ge en god omvårdnad till de som är i behov av vårt stöd. Vi har en stor samlingslokal i centrala Vallentuna som vi utgår från. Vi är både män och kvinnor som arbetar på Vallentuna kommuns hemtjänst men eftersom våra kunder har rätt att välja om man vill ha en hjälp av en man eller kvinna vid intimhygien har vi endast behov av kvinnliga medarbetare just nu.Socialförvaltningen består av cirka 500 medarbetare med uppdraget att arbeta förebyggande och stödjande inom så väl socialtjänst som vård och omsorg. Verksamheten består av trygga arbetsgrupper med hjälpsamma kollegor och stöttande chef. Inom Socialförvaltningen har du som medarbetare stor frihet och förtroende att utöva ditt arbete samt möjligheten att utveckla din roll.2021-07-06Arbetsuppgifterna består av att hjälpa och stötta personer som av myndighet beviljats omvårdnadsinsatser samt serviceinsatser i ordinärt boende. Exempel på arbetsuppgifter är att hjälpa personer med personlig hygien, lokalvård, inköp och promenader. Vallentuna är en geografiskt stor kommun och vi arbetar såväl på landsbygd som runt Vallentuna centrum.Du har mycket god svenska i tal och skriftHelst har du körkort för bil (automat)Du kan arbeta heltid mellan den 1 juli tom den 15 augustiDu kan arbeta varannan helg samt blandat dag och kvällspassDu arbetar mot resultat genom att du visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar och utvecklar lärande och kunskap på eget initiativ.Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande och du stärker dina kollegor när det syns även hos dem.Information:Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar. Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.Anställningen är ett sommarjobb med start i juli 2021 Vi tillämpar individuell lönesättning.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta angiven person i annonsen. Intervjuer hålls fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 14 juliFör mer information kontakta:Sarah Kerslow Enhetschef 08 587 855 95Yvonne Larpes Enhetschef 08 587 864 27Mer information och fackliga representanter hittar du på www.vallentuna.se/ledigajobb. Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning enligt avtalSista dag att ansöka är 2021-07-14Vallentuna kommun5849970