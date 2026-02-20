Kvinnliga sommarvikarier som personlig assistent sökes till 19-årig tjej
Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Borås
2026-02-20
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill ha ett spännande, utvecklande och varierande arbete som personlig assistent i Borås under sommaren.
Arbetet som personlig assistent innebär ett varierande arbete som utförs både i och utanför brukarens hemmiljö. Du stöttar och motiverar personen i hemmet med personlig hygien, på- och avklädning, hantering av hjälpmedel, träning, matning, matlagning, läkemedelshantering samt stöd i vardagliga aktiviteter. Hantering av epilepsianfall ingår i arbetet.
Vi söker nu kvinnliga sommarvikarier till en 19-årig tjej med kognitiv och fysisk funktionsnedsättning. Hon har epilepsi och kommunicerar via dator och bilder.
Tjänster som ska tillsättas:
Dag/kväll (varannan helg):
- 1 tjänst 80 %
- 1 tjänst 70 %
Vaken natt:
- 1 tjänst 70 %
Krav att du:
- Har god fysik, eftersom det förekommer fysiskt ansträngande arbete
- Pratar och förstår svenska obehindrat, eftersom du ska tolka tjejen för hennes omgivning
- Är stabil och trygg i dig själv
- Har inga problem med att hantera stress
- Har en positiv inställning till livet och gillar att samarbeta
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Sommarvikariat enligt överenskommelse med möjlighet till fortsatt arbete vid behov.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia-Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur belastningsregistret kan komma att efterfrågas beroende på tjänst
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/43". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi Arbetsplats
GIL Kontakt
Jenny Segrén 031-636489 Jobbnummer
9754500