Kvinnliga personliga assistenter till timvik dag, kväll och natt
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lidingö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lidingö
2026-03-05
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inkludera assistans i Sverige AB i Lidingö
, Solna
, Stockholm
, Sundbyberg
, Vaxholm
eller i hela Sverige
Vi söker engagerade och trygga personliga assistenter till en kvinnlig kund på Lidingö med ALS och trakeostomi. Du är lyhörd, flexibel och har god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta nära andra, är ansvarstagande och värnar om kundens integritet och självbestämmanderätt.
I hemmet finns hund, så du bör inte vara allergisk eller hundrädd. Kunden har ett stort intresse för båtliv, böcker, trädgård, natur och socialt umgänge. Hon är aktiv och reser gärna - därför söker vi dig som uppskattar en omväxlande vardag och ser resor som en positiv del av arbetet.
Tjänsten är ett längre vikariat med en fast schemarad, främst kvällar och vakna nätter, med möjlighet till förlängning.
Du arbetar tillsammans med en kollega (dubbelassistans) och blir en del av ett större team, där samarbete och god kommunikation är viktigt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av vård- eller omsorgsarbete, meriterande vid erfarenhet av personlig assistans.
Kunden lägger stor vikt vid personlighet och väljer själv sina assistenter.
Du får introduktionspass, tydliga rutiner och en kortare utbildning för att känna dig trygg i rollen.
Arbetstid: dagar, kvällar, helger och vakna nätter.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi undanber kontakt av bemanningsföretag då vi på Inkludera Assistans sköter rekryteringen.
Vid ansökan via mejl, skriv referens 1706 i ämnesraden på mejlet.
Välkommen in med din ansökan!
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och -villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942), https://inkludera.tidvis.se/lediga_tjanster
Samuelsdalsvägen 4 (visa karta
)
791 61 559019-7942 Arbetsplats
Inkludera Assistans Kontakt
Uppdragschef
David Ronàld david.ronald@inkluderaassistans.se Jobbnummer
9780193