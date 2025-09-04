Kvinnliga personliga assistenter till centrala Göteborg, ca 65 %
Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2025-09-04
Vi söker kvinnliga personliga assistenter till ett helt nytt assistansteam kring en levnadsglad kvinna 60+ i centrala Göteborg.
Hon har en hjärnskada efter en olycka och behöver stöd i vardagen - men framför allt söker hon assistenter som kan hänga med i hennes tempo.
Hon är envis, social och älskar träning. gym, rehab, promenader - du är hennes förlängda arm och träningskompis. Hon har också ett stort intresse för kläder, blommor och inredning (hon har drivit egna inredningsbutiker tidigare), så gillar du att prata om färg, form och livets små detaljer så kommer ni garanterat klicka.
Om jobbet
- Vi söker fyra kvinnliga assistenter på ca 65 % som arbetar dygnspass (oftast 08.00-08.00 med 6 h 15 min sovande jour) på ett rullande schema.
- Dessutom söker vi två timvikarier.
- En av tjänsterna innefattar även rollen som arbetsledare.
- Resor till kvinnans sommarstuga kan förekomma.
- Körkort är ett plus.
Om dig
Du gillar att vara i rörelse och tycker att det är roligt att motivera andra. Du är social, trygg i dig själv och uppskattar att prata - både om vardagliga saker och om sånt som betyder lite extra. Ser du det som en utmaning att vara träningskompis, vardagsstöd och den som får livet att rulla smidigt? Då är du precis den vi letar efter.
Praktiskt
Tjänsterna börjar med bredvidgång och timanställning i början av oktober, med möjlighet till visstid på ca 65 %.
- Två timvikarier behövs också.
- En av rollerna är som arbetsledare.
- Resor till sommarstugan förekommer.
- Körkort? Bra, men inget krav.
Vem är du?
Du gillar att vara aktiv, tycker om att prata och kan "peppa" någon annan framåt. Du behöver inte vara PT, men en gnutta envishet och humor kommer att ta dig långt här.
När börjar vi?
Bredvidgång och timanställning i början av oktober - trivs ni ihop finns möjlighet att tjänsten övergår till en visstidsanställning med tjänstgöringsgrad om ca 65 %.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. Kooperativet har arv från Independent Living-rörelsen, som utgår från principen att den som har en funktionsnedsättning själv bäst vet hur den vill leva sitt liv. I normalfallet är den assistansberättigade själv assistenternas närmsta chef, eller så utses en person som har särskilt ingående kunskaper om den assistansberättigade.
Som personlig assistent stödjer du en person med funktionsnedsättning att leva det liv hen själv vill leva. För att få och behålla kompetenta och nöjda assistenter satsar vi på utbildning och event. Vi tror att utveckling och att möta andra leder till motiverade och trygga assistenter som trivs och tycker att det är roligt att arbeta hos oss.
- GIL har kollektivavtal med Fremia-kommunal.
- GIL erbjuder sina anställda upp till 2 500 kr/år i bidrag för friskvård och hälsa.
- GIL tillämpar individuell lönesättning. Lön enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande! Lycka till! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/222". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi Arbetsplats
GIL Kontakt
Lena Svensk 031-636487 Jobbnummer
9493046