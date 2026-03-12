Kvinnliga Personliga assistenter sökes till kvinna i Kungsör
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kungsör Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kungsör
2026-03-12
Vi söker nu kvinnliga personliga assistenter till en 64-årig kvinna i Kungsör. Vi söker timvikarier vid behov + sommarvikarier
Arbetstiderna är varierande arbetstider med dag, kväll och nattpass.
Om uppdragsgivaren:
Uppdragsgivaren har en CP-skada, funktionsstörning och är spastisk. Hon har inget tal men kommunicerar via sitt egna teckenspråk eller en teckendator. Hon bor ensam i sitt eget boende och värdesätter självständighet.
För att trivas i rollen är det viktigt att du respekterar uppdragsgivarens kommunikation och undviker att prata över huvudet på henne. Hon uppskattar humor, en skojfrisk attityd och en avslappnad kommunikation - barnspråk och tillgjordhet går bort!
Vi söker dig som:
Är lyhörd och tålmodig
Har ett gott humör och en naturlig inställning till assistans
Gärna har erfarenhet av eller intresse för teckenkommunikation
Kan arbeta varierande tider
INTE är allergisk mot katter.
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan snarast! Vi rekryterar löpande och behovet är akut.
Välkommen med din ansökan!
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Utdrag ur belastningsregister kommer att frågas vid intervju.
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
(org.nr 556995-4877)
736 30 KUNGSÖR
