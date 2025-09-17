Kvinnliga personliga assistenter sökes till Ekerö
Carelli Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlshamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlshamn
2025-09-17
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Carelli Assistans AB i Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
, Ronneby
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Till våra trevliga kunder på Ekerö söker vi kvinnliga personliga assistenter
Vi söker nu både timvikarier samt assistenter till fasta rader till flera av våra kunder i Ekerö kommun.
Arbetstiderna är varierande, från allt mellan dagtid till dygn med sovande jour på natten.
Endast kvinnliga ansökningar enligt våra kunders önskemål
Har du körkort är det ett plus då vissa kunder har egen bil som assistenter framför. Skriv i dina ansökan om du har körkort!
Vi söker dig som är trygg, positiv, ansvarstagande, flexibel och noggrann. Då tiderna hos kund varierar är det viktigt att du är flexibel med arbetstider och gärna finas tillgänglig med både kort och lång varsel vid ordinarie assistents sjukdom, semester mm.
Tidigare erfarenhet är bra men inte nödvändigt. Du får introduktion på arbetsplatserna.
Du behöver behärska svenska i tal och skrift samt vara bekväm med att använda dator/mobil för daglig dokumentation.
Välkommen med din ansökan!
Som arbetsgivare kan vi erbjuda:
• Friskvårdsbidrag.
• Basutbildning inom personlig assistans.
• Möjligheter till vidareutbildningar.
• Ett stort stöd i ditt arbete som personlig assistent.
Vi har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: http://www.polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/
Välj registerutdrag för LSS. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag.
Referens från tidigare arbetsgivare krävs så förbered referenstagning.
Intervju och anställning kan ske före sista dag för annons så dröj inte med att skicka in din intresseanmälan.
Välkommen med din ansökan!
Carelli Assistans är ett familjärt företag som erbjuder personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi är det lite mindre assistansbolaget med ett stort personligt engagemang. Vi är verksamma över hela Sverige och anordnar personlig assistans under värdegrunden personlighet, trygghet och individen. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Carelli Assistans AB
(org.nr 556909-8063), http://www.carelli.se Kontakt
Områdeschef
Michaela Löfdahl Jobbnummer
9513705