Kvinnliga hälsoinriktade personliga assistenter
Särnmark Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-06-09
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Vill du arbeta nära en person och verkligen göra skillnad i hennes vardag? Vi söker nu personliga assistenter som är engagerade, lyhörda och har ett genuint intresse för hälsa, rutiner och livskvalitet.Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Du arbetar i kundens hem, i vardagen med fokus på att skapa trygghet, struktur och bidra till möjligheten för ett aktivt liv. Arbetet innebär både praktiska moment och ett stort mått av närvaro, fingertoppskänsla och förståelse för kundens behov.
Krav på dig som söker
Kvinnlig sökande, 20–45 år
Rök- och snusfri
Intresse för hälsa och bra kostvanor – du ska kunna inspirera brukaren till goda val och delta i pedagogiska måltider
Intresse för träning – du hjälper brukaren att komma iväg på träning och deltar gärna själv
Personliga egenskaper vi värdesätter
Kommunikativ utan att belasta – du hittar sätt att prata och samarbeta som minskar kundens hjärntrötthet
Strukturerad och trygg i rutiner – du förstår vikten av att följa etablerade rutiner som byggts upp under lång tid
Deltar i aktiviteter – konserter, resor, träning och annat kunden vill göra
Ger livskvalitet och samtidigt utrymme – du är kundens armar men också en person som kan kliva åt sidan när det behövs
God situationsbedömning – du ser när kunden behöver vila, få lugn och ro eller delta i socialt umgänge
Sätter kundens behov först – du belastar inte kundens vardag med egna problem eller saker som sker i omvärlden.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Om
du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans Aktiebolag
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
171 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Särnmark Assistans AB Jobbnummer
9955980