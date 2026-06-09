Kvinnliga hälsoinriktade personliga assistenter

Särnmark Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-06-09


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Vill du arbeta nära en person och verkligen göra skillnad i hennes vardag? Vi söker nu personliga assistenter som är engagerade, lyhörda och har ett genuint intresse för hälsa, rutiner och livskvalitet.

Publiceringsdatum
2026-06-09

Om tjänsten
Du arbetar i kundens hem, i vardagen med fokus på att skapa trygghet, struktur och bidra till möjligheten för ett aktivt liv. Arbetet innebär både praktiska moment och ett stort mått av närvaro, fingertoppskänsla och förståelse för kundens behov.
Krav på dig som söker

Kvinnlig sökande, 20–45 år

Rök- och snusfri

Intresse för hälsa och bra kostvanor – du ska kunna inspirera brukaren till goda val och delta i pedagogiska måltider

Intresse för träning – du hjälper brukaren att komma iväg på träning och deltar gärna själv


Personliga egenskaper vi värdesätter

Kommunikativ utan att belasta – du hittar sätt att prata och samarbeta som minskar kundens hjärntrötthet

Strukturerad och trygg i rutiner – du förstår vikten av att följa etablerade rutiner som byggts upp under lång tid

Deltar i aktiviteter – konserter, resor, träning och annat kunden vill göra

Ger livskvalitet och samtidigt utrymme – du är kundens armar men också en person som kan kliva åt sidan när det behövs

God situationsbedömning – du ser när kunden behöver vila, få lugn och ro eller delta i socialt umgänge

Sätter kundens behov först – du belastar inte kundens vardag med egna problem eller saker som sker i omvärlden.



I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Särnmark Assistans Aktiebolag (org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
171 27  STOCKHOLM

Arbetsplats
Särnmark Assistans AB

Jobbnummer
9955980

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