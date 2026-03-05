Kvinnliga frisörer med erfarenhet av herrklippning
Kulturcafé i Trollhättan AB / Hälsojobb / Trollhättan Visa alla hälsojobb i Trollhättan
2026-03-05
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kulturcafé i Trollhättan AB i Trollhättan
Vi planerar att utöka vår verksamhet med en herrsalong i Trollhättan. Nu söker vi tre duktiga och kunniga kvinnliga frisörer med erfarenhet av herrklippning. Vi värdesätter hantverksskicklighet och noggrannhet.
Anställningsform & Varaktighet:
Varaktighet: 3 månader, med möjlighet till förlängning
Löneform: Fast månadslönPubliceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Hårklippning (herr) - både med sax och maskin
Skäggtrimning & rakning
Hår- och skäggtvätt
Enklare ansikts- och hårvård
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av herrklippning.
Är van att arbeta i högt tempo.
Är serviceinriktad, noggrann och trivs med kundkontakt.
Är en lagspelare och vill vara med och utveckla vår nya salong.
Vi erbjuder:
Ett varierande och självständigt arbete i en nyetablerad salong.
Möjlighet att påverka dina arbetstider och din utveckling.
Lön och arbetsvillkor enligt överenskommelse. Vi diskuterar detaljerna vid intervju.
Kontakt & Ansökan:
Intervjuer sker löpande - vänta inte med din ansökan! Tillsättning kan ske före ansökningstidens utgång. Skicka ditt personliga brev och CV så snart som möjligt till: kulturcafe.thn@hotmail.com
Frågor? Ring oss på: 0726774196
Företag: Kulturcafe i Trollhättan AB
Varmt välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
E-post: kulturcafe.thn@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kulturcafé i Trollhättan AB
(org.nr 559031-1642) Kontakt
Ali Yuksel Gul kulturcafe.thn@hotmail.com 0726774196 Jobbnummer
9780283