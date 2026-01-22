Kvinnliga assistenter till tonårstjej i Norrtälje | Tiohundra
2026-01-22
Är du redo för ett viktigt uppdrag? Just nu söker vi kvinnliga assistenter till en tonårstjej i Norrtälje.Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Arbetet innefattar uppgifter som personlig assistent, där du ger individuellt stöd och omvårdnad och bidrar till en meningsfull vardag.
Som min assisten är du ett viktigt stöd i min vardag. Jag är en glad och envis tjej med intresse för serier, YouTube, lyssna på musik och jag tycker om mangaböcker, att baka, pyssla, bada och ta promenader med rullstol.
På grund av en förvärvad hjärnskada kan jag inte kommunicera via tal. Istället använder jag mig av ljud, kroppsspråk och ansiktsuttryck. Det är viktigt för mig att göra mig förstådd och ha en god kommunikation med den som arbetar hos mig. I hemmet finns katt.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Personlig hygien
På/avklädning
Sondmatning
Träning
Hälso- och omsorgsrelaterade arbetsuppgifter
Om vårt erbjudande:
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr årligen. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Datorvana
Det är meriterande om du också har:
Erfarenheter från yrket
Du har en god samarbetsförmåga, skapar goda relationer och trivs att jobba i team som består av fler olika professioner och personligheter. I utmanade situationer är du lugn, stabil och kontrollerad samt fokuserar på rätt saker.
Du är engagerad, har en förmåga att se sammanhang och försöker förstå hur olika delar av min vardag påverkar varandra. Som person är du ansvarsfull, mogen, lyhörd, trygg i dig själv och du är inte rädd för att ta initiativ! Du sätter värde i att du genom att vara mig behjälplig får möjlighet att göra verklig skillnad och kan hjälpa mig få en meningsfull vardag.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Tiohundra AB bildades 2006 och ägs av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Tillsammans är vi cirka 2 300 medarbetare som arbetar inom allt från akutsjukhus, rehabilitering, hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, personlig assistans, vårdcentraler, vaktmästeri, kök och andra administrativa tjänster inom verksamhetsområdet bolagsgemensam service. Med innovativa och effektiva arbetssätt vill vi höja kvaliteten och skapa mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
