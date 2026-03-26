Kvinnliga assistenter till nytt uppdrag på Värmdö
Vi söker trygga och erfarna kvinnliga personliga assistenter, gärna i åldern 35-50 år, till ett helt nytt assistansuppdrag hos en kvinna som bor på Värmdö tillsammans med sin make. Uppdraget startar efter årsskiftet.
Kunden har stora hjälpbehov och behöver stöd i allt som rör den egna personen samt i hushållsuppgifter. Eftersom kunden har nedsatt kommunikation är det ett krav att du talar och skriver svenska obehindrat, för att kunna tolka kunden samt vara behjälplig i hennes kommunikation. Du kommer tillsammans med kunden/maken att bygga upp en trygg, stabil och långsiktig assistans.
•
Stöd i all personlig omvårdnad
•
Hjälp med hushållssysslor och vardagsrutiner
• Du tycker om att laga mat - vilket är ett stort intresse för kunden
•
Assistans vid träning och fysisk aktivitet
•
Du måste tycka om och tåla djur - inga pälsallergier
•
Ett /kväll/ nattpass per vecka - jour ingår i arbetspasset
•
Arbetet utförs i kundens hem och där kunden befinner sig.
Vi söker dig som:
•
Har erfarenhet av personlig assistans eller arbete inom vård/omsorg
•
Är lugn, trygg, inkännande och professionell
•
Har lätt att skapa förtroende och bygga goda relationer
•
Är ansvarsfull, lyhörd och kan arbeta självständigt
•
Talar och skriver mycket god svenska
• Du är ickerökare
Vi söker även en medarbetsledare som tar ett större ansvar i gruppen, bland annat kring vissa schemafrågor.
Känner du att detta skulle passa dig? Skicka gärna in din ansökan - vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Jobbnummer
9821869