Kvinnliga assistenter sökes till ung kvinna - Borås
2026-04-23
Vi söker dig som vill ha ett spännande, utvecklande och varierande arbete som personlig assistent i Borås med omnejd under sommaren samt en tjänst 70%
Arbetet som personlig assistent innebär ett varierande arbete som utförs både i och utanför brukarens hemmiljö. Du stöttar och motiverar personen i hemmet med personlig hygien, på- och avklädning, hantering av hjälpmedel, träning, matning, matlagning, läkemedelshantering samt stöd i vardagliga aktiviteter. Hantering av epilepsianfall ingår i arbetet.
Vi söker nu kvinnliga sommarvikarier samt till en 70% tjänst kväll/natt till en ungvuxen tjej med kognitiv och fysisk funktionsnedsättning. Hon har epilepsi och kommunicerar via dator och bilder.
Tjänster som ska tillsättas:
Dag/kväll (varannan helg): exempel på arbetstider 7-16, 16-21, 13-21
• 1 tjänst 70 %
Vaken natt:
• 1 tjänst 70 % exempel på arbetstider 16-21, 22-07, 22-08
Krav att du:
• Har god fysik, eftersom det förekommer fysiskt ansträngande arbete
• Pratar och förstår svenska obehindrat, eftersom du ska tolka tjejen för hennes omgivning
• Är stabil och trygg i dig själv
• Har inga problem med att hantera stress
• Har en positiv inställning till livet och gillar att samarbeta
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Sommarvikariat enligt överenskommelse med möjlighet till fortsatt arbete vid behov. Tjänst 70% kväll/natt varannan helg
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia-Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur polisens belastningsregister ska visas upp vid anställning
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi
, https://www.gil.se/jobba/
Mölndalsvägen 30B (visa karta
)
400 22 BORÅS
GIL Kontakt
Rekryteringsansvarig
Jenny Segrén 031-636489 Jobbnummer
9871746