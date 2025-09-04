Kvinnliga assistenter sökes till roligt uppdrag i Eskilstuna.
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eskilstuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eskilstuna
2025-09-04
Vi söker nya medarbetare!
Varmt välkommen att söka jobb som personlig assistent hos oss.
Tycker du om tecknad film och djur är det här jobbet för dig!
Vi bor i Ärla, bussförbindelse finns.
Sarah är 34 år och har en grav intellektuell funktionsnedsättning. Hon tycker om att titta på
Disneyfilm, promenera och äta god mat. Sarah kommunicerar via ljud och kroppsspråk.
I arbetsuppgifterna ingår att hjälpa henne med allt som hör vardagen till samt personlig
hygien.
Arbetet inkluderar inga tunga lyft eller förflyttningar.
Hund, katt och kanin finns i hemmet - så du får inte vara allergisk.
Vi söker dig som är glad, lyhörd, noggrann och självgående. Meriterande är tidigare
erfarenhet av att arbeta med personer utan tal/alternativa kommunikationssätt, men störst
vikt läggs på personlig lämplighet.
Arbetstiderna för fördelade över dagtid, kvällstid, helg och natt. Under natten så är det väntetid där man som assistent vistas i sitt egna rum.
Tjänstgöringsgraden är på ca 60%.
