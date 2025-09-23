Kvinnliga assistenter sökes till kvinna Åtvidaberg (Vikariat)

Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Åtvidaberg
2025-09-23


Vi söker nu kvinnliga personliga assistenter till en kvinna i Åtvidaberg med start snarast. Tjänsten är för dig som vill göra verklig skillnad i en annan människas liv - genom närvaro, omsorg och respekt.

Om uppdragsgivaren

Uppdragsgivaren är en vuxen kvinna med en förvärvad hjärnskada och epilepsi. Hon är rullstolsburen och spenderar största delen av sin tid i sängen. På grund av hälsotillståndet är hon i behov av hjälp i det mesta som rör det dagliga livet, och söker nu trygg och kvinnlig personal som kan bidra med både stöd och sällskap.

Publiceringsdatum
2025-09-23

Dina arbetsuppgifter
Personlig omvårdnad och hygien

Förflyttningar (med hjälpmedel)

Hushållsnära sysslor

Mat och medicinering enligt instruktion

Tillsyn och trygg närvaro

Då uppdragsgivaren är mycket sängliggande är lugn, tålamod och förmågan att läsa av en annan människas behov viktiga egenskaper hos dig som assistent.

Vi söker dig som är:

Kvinna, enligt uppdragsgivarens önskemål

Har bil och körkort då personen bor en bit utanför Åtvidaberg och det ej går kollektivtrafik. (Krav)

Ansvarsfull, empatisk och trygg i dig själv

Lyhörd och har respekt för integritet

Talar och förstår svenska obehindrat (krav)

Gärna har tidigare erfarenhet av personlig assistans eller liknande arbete (ej krav)

Du får introduktion på plats - personlig lämplighet väger tyngst.

Omfattning & arbetstider

Start: enligt överenskommelse

Timanställning vid behov (dag/kväll/helg/natt med jour)

Tjänstens omfattning anpassas i dialog med dig

Så ansöker du
Är du intresserad? Skicka in din ansökan med ett personligt brev och CV så snart som möjligt. Rekrytering sker löpande.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Sista dag att ansöka är 2025-10-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Saand Assistans AB (org.nr 556995-4877)

Kontakt
Hampus Nockmar
Hampus@saandassistans.se
0722372290

Jobbnummer
9522706

