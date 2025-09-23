Kvinnliga assistenter sökes till kvinna Åtvidaberg (Vikariat)
2025-09-23
Vi söker nu kvinnliga personliga assistenter till en kvinna i Åtvidaberg med start snarast. Tjänsten är för dig som vill göra verklig skillnad i en annan människas liv - genom närvaro, omsorg och respekt.
Om uppdragsgivaren
Uppdragsgivaren är en vuxen kvinna med en förvärvad hjärnskada och epilepsi. Hon är rullstolsburen och spenderar största delen av sin tid i sängen. På grund av hälsotillståndet är hon i behov av hjälp i det mesta som rör det dagliga livet, och söker nu trygg och kvinnlig personal som kan bidra med både stöd och sällskap.Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Personlig omvårdnad och hygien
Förflyttningar (med hjälpmedel)
Hushållsnära sysslor
Mat och medicinering enligt instruktion
Tillsyn och trygg närvaro
Då uppdragsgivaren är mycket sängliggande är lugn, tålamod och förmågan att läsa av en annan människas behov viktiga egenskaper hos dig som assistent.
Vi söker dig som är:
Kvinna, enligt uppdragsgivarens önskemål
Har bil och körkort då personen bor en bit utanför Åtvidaberg och det ej går kollektivtrafik. (Krav)
Ansvarsfull, empatisk och trygg i dig själv
Lyhörd och har respekt för integritet
Talar och förstår svenska obehindrat (krav)
Gärna har tidigare erfarenhet av personlig assistans eller liknande arbete (ej krav)
Du får introduktion på plats - personlig lämplighet väger tyngst.
Omfattning & arbetstider
Start: enligt överenskommelse
Timanställning vid behov (dag/kväll/helg/natt med jour)
Tjänstens omfattning anpassas i dialog med digSå ansöker du
Är du intresserad? Skicka in din ansökan med ett personligt brev och CV så snart som möjligt. Rekrytering sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877) Kontakt
Hampus Nockmar Hampus@saandassistans.se 0722372290 Jobbnummer
9522706