Kvinnliga arbetsledare sökes till Hammarby sjöstad + timvikarier
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-01-13
Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Stockholm
eller i hela Sverige
Hej, jag letar efter två kvinnliga arbetsledare. Tjänsten går ut på att man jobbar som personlig assistent samt att man jobbar som arbetsledare och bemanningsansvarig. Som arbetsledare och bemanningsansvarig ansvarar du för schemaläggning, rekrytering, bemanning och har ansvar över att arbetsgruppen fungerar som den ska.
Jag är en 58-årig kvinna som bor i Hammarby Sjöstad.
Du som söker är en lyhörd kvinna som behärskar svenska bra i både tal och skrift. Du har en positiv inställning och är professionell. Stor vikt läggs på person kemi och du får utbildning via JAG. Tidigare erfarenheter inom yrket är dock ett krav, samt att du inte röker. Du är flexibel, kan jobba dagpass 08-16 samt kvällspass 16-08 med sovande jour och kan ibland hoppa in med kort varsel.
Vi söker även personliga assistenter som kan vara timvikarier, som kan hoppa in vid sjukdom och ledighet.
Introduktion, friskvårdsbidrag och ett arvode för bemanningsansvaret tillämpas.
Omfattning: Tjänsten är deltid med möjlighet till heltid. Du arbetar dag, kväll natt (sovande jour).
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
