Kvinnlig timvikarie till kvinna i Ängelholm
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ängelholm
2025-09-05
Beskrivning av tjänsten som personlig assistent
Vill du ha ett viktigt arbete där du kan göra skillnad i någon annan människas vardag? Då är jobbet som personlig assistent något för dig!
Vi söker en kvinnlig personlig assistent till en kvinna som är bosatt i Ängelholm. Hon kommunicerar själv och sitter i rullstol. Det är viktigt att ditt bemötande är förebyggande för att kunna minimera plötsliga förändringar i hennes planering. Förekommande arbetsuppgifter är bl a att hjälpa kunden i hygiensituationer, såromläggning, städning och matlagning. Du som assistent behöver vara lyhörd, uppmärksam och tålmodig.
KRAV: Du måste vara kvinna
Önskvärt att du har erfarenhet av lyft och såromläggning, men inget krav
Eftersom passen är uppdelade på två pass under dygnet så är det önskvärt att du bor i Ängelholm.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information Anställningsform: Behovsanställd
Omfattning: Vid behov
Arbetstid: 07.20-15.20, 08.00-16.00 och 17.30-20.00
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vid eventuell anställning behöver du visa upp ett giltigt personbevis från skatteverkets hemsida.
Sista ansökningsdag 2025-09-30
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta: Verksamhetschef, Pia Håkansson pia.hakansson@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett deltidsjobb.
Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans
Pia Håkansson pia.hakansson@frosunda.se
9495386