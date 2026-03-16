Kvinnlig Timvikarie/Sommarvikarie till man i Oskarshamn
Evanda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Oskarshamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Oskarshamn
2026-03-16
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Evanda Assistans AB i Oskarshamn
, Hultsfred
, Västervik
, Valdemarsvik
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Evanda Assistans jobbar för möjligheten till en personligt anpassad assistans, där individens behov och vilja sätts i första hand.
Vår dröm och vision är ett företag som skapar möjligheter och ett företag som är det självklara valet för assistansberättigade som själva vill styra över och ta ansvar för sin vardag.
Uppdraget Evanda Assistans har är att erbjuda våra kunder möjligheten att förbli så oberoende som möjligt, utifrån vårt engagemang, vår kunskap och erfarenhet.
Timvikarie och sommarvikarie till man i centrala Oskarshamn sökes.
Inom personlig assistans arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du ger stöd och omsorg i vardagen i personens hem med till exempel personlig omvårdnad, matlagning och hushållssysslor. I arbetet ingår regelbunden dokumentation. Arbetet anpassas efter kundens egna behov av stöd och präglas därför av din lyhördhet för kundens önskemål och behov. Arbetet innebär oregelbundna arbetstider under dag, kväll och natt samt sovande jour på schema, både vardagar och helger.
Vi söker dig som:
Är empatisk, stabil och närvarande.
Har god samarbetsförmåga men också trivs med att arbeta självständigt.
Kan arbeta långa pass (dygnet runt-tjänstgöring).
Har erfarenhet av eller intresse för att arbeta med människor.
Goda kommunikativa kunskaper inom svenska språket.
Utdrag från polisregistret krävs och medtages vid intervju.
Beställ utdrag genom länken nedan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
DET HÄR ERBJUDS DU:
Fast grundlön per timme + OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
Anställning med schyssta villkor. Självklart får du gå introduktion och känna dig för innan du börjar jobba.
Att vara anställd på Evanda Assistans AB innebär en trygghet genom kollektivavtal Almega - Bransch G, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor.
TILLTRÄDE:
Vi arbetar med löpande rekrytering. Introduktion kan ske omgående.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss!
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Evanda Assistans AB
(org.nr 559266-3750) Kontakt
Matilda Axelsson 0728009289 Jobbnummer
9801004