Kvinnlig timvikarie sökes till kvinna i Liljeholmen
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2025-10-17
Jag söker nu kvinnliga timvikarier som vill stötta mig i min vardag här i Liljeholmen. Jag behöver hjälp med det som dagen bjuder på - allt från praktiska saker till att bara finnas där som stöd.
Du som passar hos mig är mellan 45 och 60 år, pratar och skriver svenska obehindrat, är rökfri och har en stark rygg eftersom det ibland förekommer manuella förflyttningar. Jag uppskattar tydlighet, flexibilitet och ett lugnt sätt - någon som inte stressar upp sig i första taget.
Om du har erfarenhet av autism är det ett stort plus, men viktigast är att du är en trygg och omtänksam person som vill göra skillnad.
Hoppas vi hörs!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans
