Kvinnlig provmodell i strl. S sökes till Nelly.com
2026-02-26
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Vill du få chansen att vara med bakom kulisserna hos en ledande aktör inom modebranschen? Vi söker nu tjejer i strl. S/36 för provning av plagg som tas fram till nya kollektioner på Nelly.com i Borås. Stämmer dina mått? Sök idag!
Nu utökar vi teamet med provmodeller på Nelly.com. Tjänsten innebär att du provar av plagg för att få fram den bästa passformen tillsammans med vår kunds team som består av inköpare och direktriser. Det är därför mycket viktigt att dina kroppsmått stämmer överens med måtten nedan:
Längd: 168-170 cm
Byst: 86 cm (mät över bysten, under armarna och vågrätt i ryggen)
Under byst: 74 cm
Midja: 70 cm (mät där du är som smalast)
Stuss: 96 cm (mät där du är som bredast)
Lår: 57 cm (mät där du är som bredast)
BH-stl: 70 C
För att vara aktuell för denna tjänst har du studier eller annat jobb på minst 50 %. Start omgående. Arbetstiderna förlägger sig under dagtid på vardagar.
Du kommer att vara anställd av StudentConsulting men uthyrd till kund. Lön enligt avtal.
DETTA SÖKER VI
Det är viktigt att du anger dina egna exakta mått när du söker tjänsten. Observera att detta inte är ett fotomodellsjobb, arbetsuppgifterna är relaterade till avprovning av plagg, varför det är viktigt att du har de efterfrågade måtten. Som person är du social, framåt och kan med lätthet bli en del av teamet på Nelly.
Om du går vidare i rekryteringsprocessen väntar en avprovning hos Nelly.com. Där kommer de att kontrollera att dina mått stämmer överens med deras krav. OBS! För att vi ska kunna ta din ansökan i beaktande är det ett krav att du anger dina mått, utgå från matrisen ovan. Observera att vi har löpande intervjuer under ansökningsperioden och tjänsterna kan bli tillsatta innan ansökningstiden har gått ut. Ansök redan idag på www.studentconsulting.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
