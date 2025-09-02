Kvinnlig personlig assistent, vaken natt 50-60 %
2025-09-02
Kvinnlig personlig assistent sökes till 7-årig tjej i Kode, vaken natt
Vi letar efter en kvinnlig assistent till vår dotter - en klok, stark och älskad 7-åring som behöver trygghet, närvaro och ett vakande öga dygnet runt.
Här får du ett jobb där du gör verklig skillnad - både i det lilla och i det stora.
Tjänsten är vaken natt 50-60 %, med möjlighet att utöka tjänsten med dagtider.
Om jobbet:
Du jobbar i vårt hem i Kode, där du blir en självklar del av vardagen. Det här är ett uppdrag för dig som är lyhörd, trygg och har en inbyggd radar för andras behov - särskilt när det gäller att övervaka andning och läsa subtila signaler. Du behöver kunna fatta snabba beslut när det behövs, men också ha tålamodet att vänta in, följa med och anpassa dig efter vår dotters rytm.
Önskemål:
Erfarenhet av att jobba med barn, gärna som personlig assistent
Kunskap om t.ex. sondmatning, slemsug, hostmaskin, andningsövervakning eller epilepsi
En lyhördhet för barns sätt att kommunicera utan ord
En förmåga att smälta in i en familj där det finns syskon, rutiner och mycket kärlek
Lust att följa med på resor ibland - vi står för kostnadernaPubliceringsdatum2025-09-02Kvalifikationer
Körkort + egen bil, eftersom vi bor på landet utanför Kode, utan allmänna kommunikationsmedel
God fysik - vissa lyft ingår
Mycket god svenska i både tal och skrift
Det praktiska
- Nattpassen är mellan 9-12 timmar långa, dagpassen något kortare.
Flickan har assistans dygnet, varför det är viktigt att du kan vara flexibel
Tjänsten börjar som en timanställning, så att vi får känna på varandra och trivs vi ihop, så kan den komma att övergå till en visstidsanställning så länge assistansuppdraget varar med tjänstgöringsgrad.
Person före papper:
Vi värdesätter din inställning mer än ditt CV. Det viktiga är vem du är i mötet med vår dotter. Vi intervjuar löpande - skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. Kooperativet har arv från Independent Living-rörelsen, som utgår från principen att den som har en funktionsnedsättning själv bäst vet hur den vill leva sitt liv. I normalfallet är den assistansberättigade själv assistenternas närmsta chef, eller så utses en person som har särskilt ingående kunskaper om den assistansberättigade.
Som personlig assistent stödjer du en person med funktionsnedsättning att leva det liv hen själv vill leva. För att få och behålla kompetenta och nöjda assistenter satsar vi på utbildning och event. Vi tror att utveckling och att möta andra leder till motiverade och trygga assistenter som trivs och tycker att det är roligt att arbeta hos oss.
- GIL har kollektivavtal med Fremia-kommunal.
- GIL erbjuder sina anställda upp till 2 500 kr/år i bidrag för friskvård och hälsa.
- GIL tillämpar individuell lönesättning. Lön enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande! Lycka till! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/218". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
GIL Kontakt
Lena Svensk 031-636487 Jobbnummer
9488635