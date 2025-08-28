Kvinnlig personlig assistent till Viskafors - vaken natt, 100 %
Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Borås
Kvinnlig personlig assistent till Viskafors - vaken natt, 100 %
En kvinna, 30 år, i Viskafors söker nu fler personliga assistenter som vill bli en del av hennes vardag.
Hon lever med CP-skada, epilepsi och hjärntrötthet - och behöver därför tryggt stöd på nätterna.
Vi söker dig som vill arbeta vaken natt (ca 21.00-07.30) och vara den som finns där när det behövs som mest. När epileptiska anfall inträffar är du hennes trygghet.
Vi tror att du passar om du:
Är lugn och trygg när det händer oväntade saker. Har erfarenhet av personlig assistans, gärna också av epilepsi. Inte är hundrädd - hunden är en viktig del av hemmet. Har körkort och kan köra hennes bil när aktiviteter väntar.
Så här ser tjänsterna ut:
Vi söker antingen två assistenter på 100 %, eller tre personer där två arbetar 75 % och en 50 %. Alla börjar med bredvidgång på dagtid så att ni lär känna varandra på riktigt. Tjänsterna startar som timanställningar, men kan övergå till en "Visstidsanställning så länge assistansuppdraget varar" om samarbetet fungerar bra för er båda.
Det finns även möjlighet att arbeta som timvikarie och hoppa in vid behov - både dag, kväll, helg och natt och då är kvinnans förlängda arm och hjälper til med allt från matlagning, städning, till hundpromenader och personlig omvårdnad.
Här får du ett jobb där din närvaro verkligen gör skillnad - och där du blir en del av något större än "bara ett arbete".
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. Kooperativet har arv från Independent Living-rörelsen, som utgår från principen att den som har en funktionsnedsättning själv bäst vet hur den vill leva sitt liv. I normalfallet är den assistansberättigade själv assistenternas närmsta chef, eller så utses en person som har särskilt ingående kunskaper om den assistansberättigade.
Som personlig assistent stödjer du en person med funktionsnedsättning att leva det liv hen själv vill leva. För att få och behålla kompetenta och nöjda assistenter satsar vi på utbildning och event. Vi tror att utveckling och att möta andra leder till motiverade och trygga assistenter som trivs och tycker att det är roligt att arbeta hos oss.
- GIL har kollektivavtal med Fremia-kommunal.
- GIL erbjuder sina anställda upp till 2 500 kr/år i bidrag för friskvård och hälsa.
- GIL tillämpar individuell lönesättning. Lön enligt överenskommelse.
