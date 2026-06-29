Kvinnlig personlig assistent till ung kvinna. 80-100 %
Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL ek. för. / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Piteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Piteå
2026-06-29
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Är du en kreativ person som gillar snabba ryck: att vara ute, är bekväm med djur, ser fram emot att bada, vara med vid ridning eller kanske bara chilla tillsammans?
Om du är typen som snabbt hugger i och har ett genuint intresse för att utveckla samspelet med den assistansberättigade, då är det här jobbet förhoppningsvis något för dig!
Den assistansberättigade har en förvärvad hjärnskada och epilepsi. Därför är det viktigt att du som assistent har förmågan att kontrollerat och lugnt kunna gå från en situation till en annan.
Tjänsten är ett vikariat på 80-100% med möjlighet att få fast tjänst eller vad vi kommer överens om, vi ser gärna att du är tjej.
Du börjar som timanställd och anställningen går över till en "visstidsanställning så länge uppdraget varar" om du och den assistansberättigade trivs väl med varandra. Det är varierande arbetstider och din arbetsplats kommer till största delen att vara i familjens hem.
Du behöver inga förkunskaper eller arbetserfarenhet inom yrket, utan här är det engagemang och kemi som värdesätts.
Det är ett krav att du har körkort och egen bil.
Är du den vi söker? Tveka inte att söka jobbet! Ser vi din ansökan som intressant så träffar vi dig gärna.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia–Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur polisens belastningsregister ska visas upp vid anställning
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL ek. för.
, https://www.gil.se/jobba/
Mölndalsvägen 30B (visa karta
)
400 22 NORRFJÄRDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
597 Kontakt
Arbetsledare
Susanne Lundström 0738-295938 Jobbnummer
9983906