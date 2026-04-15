Kvinnlig personlig assistent till Lerum, Föräldravikariat 50-75 %
Vi söker en kvinnlig personlig assistent som vill bli en del av vardagen för en 15-årig tjej med Dravets syndrom.
Arbetspassen ligger främst på eftermiddagar och kvällar (13.30-20.00) samt hela dagar på helger och lov. Under den vakna tiden arbetar man alltid tillsammans med en kollega. I skolan har hon inga personliga assistenter, men under helger och lov finns assistans hela dagen och då oftast även dubbelassistans.
Hon bor växelvis hos sina föräldrar, en vecka i taget. I det ena hemmet finns en hund, så du behöver vara bekväm med det.
Det här är en tjej som behöver stöd i det mesta i sin vardag. Hon har svår epilepsi och balansen kan svikta, vilket gör att du behöver vara fysiskt trygg och kunna hjälpa till när det behövs. Samtidigt handlar jobbet minst lika mycket om att finnas där, läsa av situationer och göra dagarna så bra som möjligt.
Personkemin är viktigast. När det klickar märks det snabbt - och då brukar jobbet också bli både roligare och mer meningsfullt. Har du erfarenhet av liknande arbete är det ett plus, men det viktigaste är din inställning och att du tar ditt uppdrag på allvar.
Eftersom du också är den som hjälper till att tolka och förmedla hennes behov till andra behöver du prata, skriva och förstå svenska mycket bra.
Just nu söker vi en kvinnlig assistent som kan arbeta på ett föräldravikariat på 50-75 % eller 25 % vaken natt.
Tjänsterna börjar som timanställning och trivs vi ihop så kan tjänsten övergå till ett föräldravikariat med överenskommen tjänstgöringsgrad.
Vid arbete med barn krävs utdrag ur belastningsregistret. Det beställer du via Polisen:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia-Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur belastningsregistret kan komma att efterfrågas beroende på tjänst
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi
, https://www.gil.se/jobba/
Mölndalsvägen 30B (visa karta
)
400 22 GÖTEBORG Arbetsplats
GIL Kontakt
Lena Svensk 031-636487
9854960